В Бурятии сельчанина освободили от алиментов после смерти экс-супруги

Житель Еравнинского района попросил освободить его от алиментов, подав соответствующий иск в суд. Как выяснилось, его обязали перечислять деньги на содержание ребёнка, проживавшего с матерью.Однако в октябре женщина умерла и бывший супруг забрал ребёнка себе. Согласно Семейному кодексу РФ, основанием для освобождения от алиментов может стать то, что несовершеннолетний перешёл на воспитание и содержание к родителю, выплачивающему их. Служители Фемиды в итоге встали на сторону сельчанина.