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В Бурятии сельчанина освободили от алиментов после смерти экс-супруги

В Бурятии сельчанина освободили от алиментов после смерти экс-супруги
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина забрал их общего ребёнка себе

Житель Еравнинского района попросил освободить его от алиментов, подав соответствующий иск в суд. Как выяснилось, его обязали перечислять деньги на содержание ребёнка, проживавшего с матерью.

Однако в октябре женщина умерла и бывший супруг забрал ребёнка себе. Согласно Семейному кодексу РФ, основанием для освобождения от алиментов может стать то, что несовершеннолетний перешёл на воспитание и содержание к родителю, выплачивающему их. Служители Фемиды в итоге встали на сторону сельчанина.

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