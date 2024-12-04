В Бурятии сельчанина освободили от алиментов после смерти экс-супруги

Мужчина забрал их общего ребёнка себе
Житель Еравнинского района попросил освободить его от алиментов, подав соответствующий иск в суд. Как выяснилось, его обязали перечислять деньги на содержание ребёнка, проживавшего с матерью.
Однако в октябре женщина умерла и бывший супруг забрал ребёнка себе. Согласно Семейному кодексу РФ, основанием для освобождения от алиментов может стать то, что несовершеннолетний перешёл на воспитание и содержание к родителю, выплачивающему их. Служители Фемиды в итоге встали на сторону сельчанина.
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Мужчина забрал их общего ребёнка себе
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