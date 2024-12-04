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В Улан-Удэ решили бороться с гололёдом при помощи оперативного штаба

В Улан-Удэ решили бороться с гололёдом при помощи оперативного штаба
Общество,  Фото:пресс-служба мэрии Улан-Удэ

Уже прошло первое заседание

3 декабря по поручению мэра столицы Бурятии Игоря Шутенкова собрался оперативный штаб по борьбе с гололёдом под председательством первого вице-мэра Сергея Гашева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Члены оперштаба приняли несколько судьбоносных решений. Они касались организации подсыпки дорог.

До 19:00 3 декабря все районные администрации должны были передать в комбинат по благоустройству списки улиц, где нужна подсыпка. Причем, улицы должны поделить на категории: первая – там, где большое движение людей; вторая – менее оживленные улицы; третья, где передвижения ещё меньше.

Городские муниципальные унитарные предприятия, не связанные с коммунальным комплексом, также выйдут на борьбу с гололёдом: в ночь на 4 декабря они должны были загрузить в свои машины песок, чтобы с утра начать подсыпать остановки и пешеходные переходы.

- Такая массовая подсыпка нужна нам до первого снегопада, - подвёл итог заседания оперштаба Сергей Гашев. - Выпадет снег и вместе с песком смешается. И такого гололёда не будет. Сейчас все силы на подсыпку.

Как сообщал «Байкал-Daily», о создании оперативного штаба по борьбе с гололёдом мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил в полдень 3 декабря – почти через неделю после того, как улицы города превратились в каток. Он назвал ситуацию «непростой».

О критической же ситуации в городе для пешеходов улан-удэнцы пишут все последние дни в социальных сетях.

В дни осадков сделали упор на уборку дорог, а не тротуаров, чтобы не парализовать движение в городе, объяснил подход мэрии к решению проблемы Игорь Шутенков.

Улан-Удэ гололёд ЖКХ Шутенков Гашев

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