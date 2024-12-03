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Буддийский университет приобрёл картофелечистку

Буддийский университет приобрёл картофелечистку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В университете отметили, что больше всего радуются первокурсники, ведь на их долю выпадали дежурство и чистка картошки

Буддийский университет купил промышленную картофелечистку. Об этом сообщается в телеграм-канале университета.

- Общими усилиями купили промышленную картофелечистку МОК-150М за 63500 рублей, что намного облегчит работу поваров и студентов Буддийского университета. Больше всего, конечно, радуются первокурсники, ведь на их долю выпадает постоянное дежурство и чистка. Надеемся, что благодаря новому приобретению они будут хорошо и старательно учиться! Большое спасибо всем, кто принял участие! – говорится здесь.

По техническим характеристикам, оборудование чистит за две минуты одну загрузку - до 7 кг картошки или любых корнеплодов.

Ранее был открыт сбор на приобретение оборудования для столовой университета и облегчения нелёгкого труда поваров. Кроме картофелечистки, на деньги неравнодушных были куплены кастрюли, овощерезка, термопоты и т.д.
Буддийский университет овощи

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