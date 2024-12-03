В Улан-Удэ проведут водопровод и канализацию на две улицы

Подключить можно будет любой дом

Жителей микрорайонов Советского района Улан-Удэ обеспечат центральным водоснабжением и водоотведением. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Строительство магистральных сетей водоотведения по улице Строителей в микрорайоне Заречный уже началось. Провести водопровод и канализацию по улице Асеева в микрорайоне Батарейка планируют в ближайшее время.

Получить доступ к услугам центрального водоснабжения и водоотведения жители смогут уже в следующем году, после того, как сети будут построены и переданы сначала в муниципальную казну, а затем в МУП «Водоканал».

В общей сложности строители проложат около 100 метров трубопроводов, отметили в комитете по строительству мэрии.