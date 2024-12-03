В Улан-Удэ убрали «памятник бесхозяйственности»

Специалисты закрыли опасный люк
В Улан-Удэ на улице Дашиева закрыли опасный люк, который общественники ранее прозвали «памятником бесхозяйственности».
Открытый канализационный колодец с красным тазом наверху в 113-м квартале в ноябре заметили бдительные жители
.
- Народный фронт передал сигнал в администрацию города Улан-Удэ с просьбой выявить ответственных и обеспечить безопасность жителей квартала, - сообщают общественники.
Позже от комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ получен ответ, что опасный люк закрыли. Работы провели специалисты МУП «Водоканал».
Специалисты закрыли опасный люк
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