В Бурятии сегодня ветрено

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 декабря по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью и северу до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах его порывы достигнут 15-18 м/с, позёмка, заносы. Температура воздуха днём составит -8, -13, местами до -3, по северной половине при облачности -18, -23.В Улан-Удэ ожидается небольшой снег. Днём температура воздуха составит 8-10 градусов мороза. Ветер восточный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, позёмка.