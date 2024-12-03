В Забайкалье дети войны получат повышенные выплаты к 80-летию Победы

Ветераны, конечно, тоже

В Забайкальском крае повышенные единовременные выплаты получат ветераны и дети Великой Отечественной войны в преддверии 80-летия Победы - по 50 и 3 тысячи соответственно. Об этом сообщили 3 декабря на заседании оргкомитета празднования Дня Победы в краевом правительстве.

С просьбой повысить единовременные социальные выплаты ко Дню Победы во время «Прямого разговора с губернатором» 1 декабря к Александру Осипову обратилась жительница Забайкалья. Глава края тогда ответил, что тех людей, жизнь которых напрямую связана с историческими событиями, нужно поддержать различными мерами.

Уже во время заседания оргкомитета празднования глава региона подчеркнул, что ветеранам и детям войны необходима не только финансовая поддержка, но и помощь в улучшении жилищных условий. На сегодня в регионе проживают 21 тысяча детей войны и 41 ветеран Великой Отечественной войны.- Нашим ветеранам Великой Отечественной войны, детям Великой Отечественной войны или, как сказал губернатор, детям Победы мы оказываем большое внимание, - рассказала вице-премьер правительства Забайкалья Виктория Бессонова. - На сегодня в Забайкалье проживает 21 тысяча детей войны. Было поручено губернатором региона Александром Осиповым увеличить выплаты данной категории к 9 мая. Для участников Великой Отечественной войны уже принято решение о повышении выплат до 50 тысяч рублей к празднованию Великой Победы.

В 2024 году дети войны получали единовременную выплату ко Дню Победы в размере 800 рублей. В 2025 году её увеличат до 3 тысяч рублей. Ветераны получали в преддверии Дня Победы выплату в 13,5 тысячи рублей, отметили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сессии Народного Хурала 18 ноября вокруг выплат к Дню Победы детям воды разгорелся нешуточный скандал. Фракция КПРФ обвинила власти в отказе произвести такие выплаты. Однако представитель партии «Единая Россия» отметила, что вопрос просто отложили до февраля 2025 года.