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Кучерявым хрюшкам не разрешили выехать из Бурятии

Кучерявым хрюшкам не разрешили выехать из Бурятии
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
У владельца животных не оказалось документов

29 ноября в Бурятии на российско-монгольской границе пресекли вывоз четырёх поросят. Две гражданки Монголии попытались вывезти животных без ветеринарного сертификата и без разрешения на вывоз из России в соседнюю страну.

В отношении иностранок возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных».

Животные возвращены обратно на территорию России, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор свиньи

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