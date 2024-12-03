Кучерявым хрюшкам не разрешили выехать из Бурятии

У владельца животных не оказалось документов
29 ноября в Бурятии на российско-монгольской границе пресекли вывоз четырёх поросят. Две гражданки Монголии попытались вывезти животных без ветеринарного сертификата и без разрешения на вывоз из России в соседнюю страну.
В отношении иностранок возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных».
Животные возвращены обратно на территорию России, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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