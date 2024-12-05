Иркутск примет международный турнир по ММА

Он пройдёт 13 декабря
Международный турнир по смешанным единоборствам «Легион 3.0. Возмездие» состоится в Иркутске 13 декабря. На арене дворца спорта «Труд» сразятся 10 пар бойцов из разных стран.
Главной интригой вечера станет реванш между иркутским спортсменом Максимом Буториным и нокаутером из Бразилии Брено Сеара, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
– Иркутск – город талантов, особенно в спортивной среде, он стабильно взращивает целыми плеядами успешных спортсменов. Это не только центр земли, но и точка притяжения масштабных проектов, которые затягивают и удивляют, – отметил президент федерации панкратиона России Константин Климов.
Возрастное ограничение: 12+.
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