Иркутск примет международный турнир по ММА

Международный турнир по смешанным единоборствам «Легион 3.0. Возмездие» состоится в Иркутске 13 декабря. На арене дворца спорта «Труд» сразятся 10 пар бойцов из разных стран.Главной интригой вечера станет реванш между иркутским спортсменом Максимом Буториным и нокаутером из Бразилии Брено Сеара, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.– Иркутск – город талантов, особенно в спортивной среде, он стабильно взращивает целыми плеядами успешных спортсменов. Это не только центр земли, но и точка притяжения масштабных проектов, которые затягивают и удивляют, – отметил президент федерации панкратиона России Константин Климов.