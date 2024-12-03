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Увольняющихся улан-удэнцев пытаются удержать при помощи зарплаты

Увольняющихся улан-удэнцев пытаются удержать при помощи зарплаты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А некоторых переводят на удалёнку или меняют им график работы

Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что в четверти (25%) улан-удэнских компаний пытаются удержать работников которые решили уйти, причём «всех и каждого». А в 64% организаций прилагают для этого определённые усилия, но лишь иногда.

При опросе работодатели признались, что пытаются оставить не только руководителей, профессионалов своего дела, редких и «узких» специалистов, но и талантливых, перспективных, инициативных сотрудников, а также приносящих прибыль или «выращенных» компанией, да и просто позитивных «середнячков». Основная причина тому – кадровый голод. Но есть и менее весомые факторы – дорогое обучение и адаптация, опасения из-за утечки данных к конкурентам плюс понимание, что текучесть кадров отражается на климате в коллективе и эффективности бизнес-процессов.

Кстати, опросы показывают, что большинство написавших заявление по собственному желанию можно удержать порой даже без дополнительных расходов, а предложив им, к примеру, интересные проекты, переведя на удалёнку или изменив график работы. Универсальный же способ заставить человека отказаться от увольнения – увеличить ему зарплату.

работа увольнение зарплата

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