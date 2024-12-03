Увольняющихся улан-удэнцев пытаются удержать при помощи зарплаты



Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что в четверти (25%) улан-удэнских компаний пытаются удержать работников которые решили уйти, причём «всех и каждого». А в 64% организаций прилагают для этого определённые усилия, но лишь иногда.



При опросе работодатели признались, что пытаются оставить не только руководителей, профессионалов своего дела, редких и «узких» специалистов, но и талантливых, перспективных, инициативных сотрудников, а также приносящих прибыль или «выращенных» компанией, да и просто позитивных «середнячков». Основная причина тому – кадровый голод. Но есть и менее весомые факторы – дорогое обучение и адаптация, опасения из-за утечки данных к конкурентам плюс понимание, что текучесть кадров отражается на климате в коллективе и эффективности бизнес-процессов.



Кстати, опросы показывают, что большинство написавших заявление по собственному желанию можно удержать порой даже без дополнительных расходов, а предложив им, к примеру, интересные проекты, переведя на удалёнку или изменив график работы. Универсальный же способ заставить человека отказаться от увольнения – увеличить ему зарплату.



