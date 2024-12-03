В Бурятии завершилось первенство республики по вольной борьбе

В Иволгинском районе Бурятии прошло первенство республики по вольной борьбе среди юношей до 16 лет памяти мастера спорта СССР, прославленного тренера Иволгинского района Мэлса Балдаева. Соревнования проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе села Иволгинск, сообщает районная администрация.
На протяжении двух дней юные спортсмены боролись за звание победителей в 12 весовых категориях. По итогам первенства победителями и призёрами стали:
Весовая категория до 35 кг
1 место – Эрдэм Т., СШОР №7
2 место – Буян Д., Баргузинский район
3 место – Артём С., Кижингинский район
3 место – Алексей Б., СШОР №7
Весовая категория до 38 кг
1 место – Роман Г., СШОР №7
2 место – Максар Г., Селенгинский район
3 место – Артём Е., СШОР №10
3 место – Родион М., РСШОР
Весовая категория до 41 кг
1 место – Ахмед М., СШОР №7
2 место – Этигэл Г., Баргузинский район
3 место – Андрей Г., Тункинский район
3 место – Вадим Б., Курумканский район
Весовая категория до 44 кг
1 место – Алдар А., СШОР №7
2 место – Тамир Р., СШОР №7
3 место – Майдар Б., Селенгинский район
3 место – Аюр Г., СШОР №7
Весовая категория до 48 кг
1 место – Алексей Б., СШОР №7
2 место – Илья Г., СШОР №7
3 место – Этигел Ж., СШОР №10
3 место – Ардан А., СШОР №7
Весовая категория до 52 кг
1 место – Дандар Ш., Иволгинский район
2 место – Дамдин Г., Селенгинский район
3 место – Валерий Д., Джидинский район
3 место – Ананда Д., Тункинский район
Весовая категория до 57 кг
1 место – Сергей Ц., Баргузинский район
2 место – Айдар Д., СШ №12
3 место – Очир Т., СШОР №7
3 место – Тамир Д., Селенгинский район
Весовая категория до 62 кг
1 место – Баир Г., Селенгинский район
2 место – Сергей С., Мухоршибирский район
3 место – Сергей Р., Джидинский район
3 место – Тумэн Ш., Еравнинский район
Весовая категория до 68 кг
1 место – Владимир Ц., Закаменский район
2 место – Содном Ц., РСШОР
3 место – Тагар Р., СШОР №7
3 место – Аюр Г., СШ №1
Весовая категория до 75 кг
1 место – Кирилл Д., РСШОР
2 место – Данил Б., СШОР №7
3 место – Жамьян С., Еравнинский район
3 место – Андрей Л., РСШОР
Весовая категория до 85 кг
1 место – Алексей Б., СШОР №7
2 место – Тимур И., СШОР №7
3 место – Радна С., Кижингинский район
Весовая категория до 100 кг
1 место – Дамдин М., СШОР №7
2 место – Самбу Л., Иволгинский район
3 место – Эрдэм Г., СШ №12
За красивую схватку дипломом наградили Тамира Д. (Селенгинский район) и Айдара Д. (СШ № 12). За лучшую технику диплом вручили Ахмеду М. (СШОР № 7). Лучшим борцом признали Дандара Ш. (Иволгинский район). За волю к победе наградили Валерия Д. (Джидинский район).
Лучшим тренером стал Эдуард Цыдыпов (СШОР № 7). Лучший судья –Самадан Михайлов.