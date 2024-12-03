В Бурятии завершилось первенство республики по вольной борьбе

Весовая категория до 68 кг

Весовая категория до 100 кг

В Иволгинском районе Бурятии прошло первенство республики по вольной борьбе среди юношей до 16 лет памяти мастера спорта СССР, прославленного тренера Иволгинского района Мэлса Балдаева. Соревнования проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе села Иволгинск, сообщает районная администрация.На протяжении двух дней юные спортсмены боролись за звание победителей в 12 весовых категориях. По итогам первенства победителями и призёрами стали:1 место – Эрдэм Т., СШОР №72 место – Буян Д., Баргузинский район3 место – Артём С., Кижингинский район3 место – Алексей Б., СШОР №71 место – Роман Г., СШОР №72 место – Максар Г., Селенгинский район3 место – Артём Е., СШОР №103 место – Родион М., РСШОР1 место – Ахмед М., СШОР №72 место – Этигэл Г., Баргузинский район3 место – Андрей Г., Тункинский район3 место – Вадим Б., Курумканский район1 место – Алдар А., СШОР №72 место – Тамир Р., СШОР №73 место – Майдар Б., Селенгинский район3 место – Аюр Г., СШОР №71 место – Алексей Б., СШОР №72 место – Илья Г., СШОР №73 место – Этигел Ж., СШОР №103 место – Ардан А., СШОР №71 место – Дандар Ш., Иволгинский район2 место – Дамдин Г., Селенгинский район3 место – Валерий Д., Джидинский район3 место – Ананда Д., Тункинский район1 место – Сергей Ц., Баргузинский район2 место – Айдар Д., СШ №123 место – Очир Т., СШОР №73 место – Тамир Д., Селенгинский район1 место – Баир Г., Селенгинский район2 место – Сергей С., Мухоршибирский район3 место – Сергей Р., Джидинский район3 место – Тумэн Ш., Еравнинский район1 место – Владимир Ц., Закаменский район2 место – Содном Ц., РСШОР3 место – Тагар Р., СШОР №73 место – Аюр Г., СШ №11 место – Кирилл Д., РСШОР2 место – Данил Б., СШОР №73 место – Жамьян С., Еравнинский район3 место – Андрей Л., РСШОР1 место – Алексей Б., СШОР №72 место – Тимур И., СШОР №73 место – Радна С., Кижингинский район1 место – Дамдин М., СШОР №72 место – Самбу Л., Иволгинский район3 место – Эрдэм Г., СШ №12За красивую схватку дипломом наградили Тамира Д. (Селенгинский район) и Айдара Д. (СШ № 12). За лучшую технику диплом вручили Ахмеду М. (СШОР № 7). Лучшим борцом признали Дандара Ш. (Иволгинский район). За волю к победе наградили Валерия Д. (Джидинский район).Лучшим тренером стал Эдуард Цыдыпов (СШОР № 7). Лучший судья –Самадан Михайлов.