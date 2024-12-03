В Бурятии обнаружили лосиное молоко от российского двугорбого верблюда



- Очередной выпуск контрафакта из Китая – сухое лосиное молоко из России. От русского двугорбого верблюда, – отметил Руслан Гылыпкылов на своей странице во «ВКонтакте».



Где именно изъяли контрафакт, он не уточнил. Кстати, производители уверяют, что в продукте «научные пропорции» и «обогащения питательными веществами».



Молоко, судя по дате, произвели более года назад – в августе 2023-го.