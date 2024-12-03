В Бурятии обнаружили лосиное молоко от российского двугорбого верблюда

Руководитель центра поддержки экспорта Бурятии Руслан Гылыпкылов опубликовал в соцсетях любопытное фото. На снимке – банка сухого молока. Если верить надписи, оно лосиное. Но есть нюанс. Рядом изображён вовсе не лось, а верблюд. И чуть ниже есть уточнение, что он «русский двугорбый».
Молоко, судя по дате, произвели более года назад – в августе 2023-го.
- Очередной выпуск контрафакта из Китая – сухое лосиное молоко из России. От русского двугорбого верблюда, – отметил Руслан Гылыпкылов на своей странице во «ВКонтакте».
Где именно изъяли контрафакт, он не уточнил. Кстати, производители уверяют, что в продукте «научные пропорции» и «обогащения питательными веществами».
- Очередной выпуск контрафакта из Китая – сухое лосиное молоко из России. От русского двугорбого верблюда, – отметил Руслан Гылыпкылов на своей странице во «ВКонтакте».
Где именно изъяли контрафакт, он не уточнил. Кстати, производители уверяют, что в продукте «научные пропорции» и «обогащения питательными веществами».