Росгвардейцы Бурятии возложили цветы в День Неизвестного солдата

Ежегодно 3 декабря в России отмечают День Неизвестного солдата. В этот день чтят память героев, отдавших свои жизни во имя Победы и оставшихся безымянными.В Баунтовском эвенкийском районе сотрудники вневедомственной охраны приняли участие во Всероссийской акции «Память сильнее времени», посвящённой Дню Неизвестного солдата.На площади посёлка Багдарин росгвардейцы возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату и почтили память пропавших без вести воинов минутой молчания, сообщает пресс-служба ведомства.-Этот день посвящён тем, кто сражался за нашу Родину и отдал свою жизнь во имя мира, но остался безымянным. Мы бережно храним память об этих героях, - отметил начальник ПЦО лейтенант полиции Владимир Батомункуев.День Неизвестного солдата отмечается в России с 2014 года, когда указом Президента РФ была учреждена дата, посвящённая подвигу Неизвестного солдата. Именно 3 декабря 1966 года в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой в Александровском саду был торжественно перезахоронен прах Неизвестного солдата.Мемориал в Александровском саду стал местом, куда почтить память отцов, мужей, братьев и сыновей приходят люди, так и не узнавшие, где покоятся их родные.