03 декабря

02 декабря

Популярное

Росгвардейцы Бурятии возложили цветы в День Неизвестного солдата

Росгвардейцы Бурятии возложили цветы в День Неизвестного солдата
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Память пропавших без вести воинов минутой молчания

Ежегодно 3 декабря в России отмечают День Неизвестного солдата. В этот день чтят память героев, отдавших свои жизни во имя Победы и оставшихся безымянными.

В Баунтовском эвенкийском районе сотрудники вневедомственной охраны приняли участие во Всероссийской акции «Память сильнее времени», посвящённой Дню Неизвестного солдата.

На площади посёлка Багдарин росгвардейцы возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату и почтили память пропавших без вести воинов минутой молчания, сообщает пресс-служба ведомства.

-Этот день посвящён тем, кто сражался за нашу Родину и отдал свою жизнь во имя мира, но остался безымянным. Мы бережно храним память об этих героях, - отметил начальник ПЦО лейтенант полиции Владимир Батомункуев.

День Неизвестного солдата отмечается в России с 2014 года, когда указом Президента РФ была учреждена дата, посвящённая подвигу Неизвестного солдата. Именно 3 декабря 1966 года в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой в Александровском саду был торжественно перезахоронен прах Неизвестного солдата.

Мемориал в Александровском саду стал местом, куда почтить память отцов, мужей, братьев и сыновей приходят люди, так и не узнавшие, где покоятся их родные.
Росгвардия минута молчания

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Росгвардейцы Бурятии возложили цветы в День Неизвестного солдата
Росгвардейцы Бурятии возложили цветы в День Неизвестного солдата
Общество, 03.12.2024
Память пропавших без вести воинов минутой молчания
Землянам показали из космоса зимний Байкал
Землянам показали из космоса зимний Байкал
Общество, 03.12.2024
Священное озеро запечатлели с МКС
Дорога в районе Бурятии превратилась в стиральную доску
Дорога в районе Бурятии превратилась в стиральную доску
Общество, 03.12.2024
Местные жители потребовали её прогрейдировать
Каратист из Бурятии стал чемпионом Азии
Каратист из Бурятии стал чемпионом Азии
Общество, 03.12.2024
Алексей Фёдоров выиграл золото в Узбекистане
С начала года в Бурятии выявлено 19 самоволок
С начала года в Бурятии выявлено 19 самоволок
Общество, 03.12.2024
Как отметил зампред правительства, не каждую «самоволку» обязательно следует сносить
Студентам в Улан-Удэ внезапно урезали стипендии
Студентам в Улан-Удэ внезапно урезали стипендии
Общество, 03.12.2024
Их сократили в одном из крупнейших вузов
В Бурятии проходит конкурс «Ёлки-палки»
В Бурятии проходит конкурс «Ёлки-палки»
Общество, 03.12.2024
Победители будут награждены дипломами и призами
В столице Бурятии возобновили оформление «загранок»
В столице Бурятии возобновили оформление «загранок»
Общество, 03.12.2024
Заявления на них в МФЦ не принимали более месяца 
В Бурятии мусорный оператор получил «последнее китайское» от ФАС
В Бурятии мусорный оператор получил «последнее китайское» от ФАС
Общество, 03.12.2024

«ЭкоАльянсу» дали 30 дней на устранение нарушений

Граждане Монголии пытались въехать в Бурятию со спрятанной валютой и 38 телефонами
Граждане Монголии пытались въехать в Бурятию со спрятанной валютой и 38 телефонами
Общество, 03.12.2024
Незадекларированные смартфоны и деньги нашли бурятские таможенники
В Бурятии продолжает бушевать очень опасная для детей инфекция
В Бурятии продолжает бушевать очень опасная для детей инфекция
Общество, 03.12.2024
Заболеваемость ею в республике за год подскочила в несколько раз

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^