Мэр Улан-Удэ назвал «непростой» ситуацию с гололёдом

Основная задача - очистка тротуаров



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в полдень 3 декабря опубликовал в соцсетях пост, в котором описал, как коммунальщики борются с гололёдом и снегом.

«Друзья, в городе сейчас непростая ситуация, – признал он в своём телеграм-канале. - Снег и лёд на дорогах и тротуарах. Причина уже всем известна: при обильных осадках из снега и дождя температура за несколько суток скакала от -15 до +3 и обратно».

По словам градоначальника, в дни осадков сделали упор на уборку дорог, чтобы не парализовать движение в городе. Были сложности, заторы и гололёд, но в дни циклона коммунальщики смогли обеспечить нормальное движение на улицах. По заявкам они подсыпали самые проблемные участки тротуаров.

«Сейчас наша основная задача - очистить тротуары от снега, льда и накатов, – написал мэр. - В нашем городе подсыпка идёт только песком по экологическим требованиям. К сожалению, он быстро растаскивается и сдувается ветром. Поэтому скользкие участки будем подсыпать по несколько раз».

В Улан-Удэ создан оперативный штаб.

«Каждое обращение жителей отрабатываем, – отметил Шутенков. - Объезжаем территории, фиксируем сложные участки».

Нормы такие. Обычно более 100 сотрудников комбината по благоустройству обслуживают 500 тысяч квадратных метров тротуаров - в городе около 300 улиц.

«Но подобные редкие экстремальные условия всегда требуют дополнительных сил, поэтому привлекаем их из других структур и ведомств, – объяснил мэр Улан-Удэ. - Имеющимися силами круглосуточно продолжаем подсыпку тротуаров. За минувшие сутки диспетчерской службой комбината было принято 90 и отработано 74 заявки».

Не менее серьёзная обстановка, отметил градоначальник, во дворах жилых домов. Но это зоны ответственности управляющих компаний.

«Уважаемые жители Улан-Удэ, не стесняйтесь требовать от своих УК очистку придомовой территории от наледи», – призвал Шутенков.

Предприятиям и организациям выдано 325 уведомлений, предписаний и требований о необходимости уборки от снега и посыпки песком прилегающей территории.

«Достучимся до каждого, – оптимистично закончил свой пост мэр столицы Бурятии. - Работы не прекращаются».