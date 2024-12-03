03 декабря

02 декабря

Популярное

Мэр Улан-Удэ назвал «непростой» ситуацию с гололёдом

Мэр Улан-Удэ назвал «непростой» ситуацию с гололёдом
Общество,  Фото:t.me/igorshutenkov

Основная задача - очистка тротуаров 

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в полдень 3 декабря опубликовал в соцсетях пост, в котором описал, как коммунальщики борются с гололёдом и снегом.

«Друзья, в городе сейчас непростая ситуация, – признал он в своём телеграм-канале. - Снег и лёд на дорогах и тротуарах. Причина уже всем известна: при обильных осадках из снега и дождя температура за несколько суток скакала от -15 до +3 и обратно».  

По словам градоначальника, в дни осадков сделали упор на уборку дорог, чтобы не парализовать движение в городе. Были сложности, заторы и гололёд, но в дни циклона коммунальщики смогли обеспечить нормальное движение на улицах. По заявкам они подсыпали самые проблемные участки тротуаров.

«Сейчас наша основная задача - очистить тротуары от снега, льда и накатов, – написал мэр. - В нашем городе подсыпка идёт только песком по экологическим требованиям. К сожалению, он быстро растаскивается и сдувается ветром. Поэтому скользкие участки будем подсыпать по несколько раз». 

В Улан-Удэ создан оперативный штаб.

«Каждое обращение жителей отрабатываем, – отметил Шутенков. - Объезжаем территории, фиксируем сложные участки».

Нормы такие. Обычно более 100 сотрудников комбината по благоустройству обслуживают 500 тысяч квадратных метров тротуаров - в городе около 300 улиц. 

«Но подобные редкие экстремальные условия всегда требуют дополнительных сил, поэтому привлекаем их из других структур и ведомств, – объяснил мэр Улан-Удэ. - Имеющимися силами круглосуточно продолжаем подсыпку тротуаров. За минувшие сутки диспетчерской службой комбината было принято 90 и отработано 74 заявки». 

Не менее серьёзная обстановка, отметил градоначальник, во дворах жилых домов. Но это зоны ответственности управляющих компаний.

«Уважаемые жители Улан-Удэ, не стесняйтесь требовать от своих УК очистку придомовой территории от наледи», – призвал Шутенков.

Предприятиям и организациям выдано 325 уведомлений, предписаний и требований о необходимости уборки от снега и посыпки песком прилегающей территории.

«Достучимся до каждого, – оптимистично закончил свой пост мэр столицы Бурятии. - Работы не прекращаются».

Шутенков Улан-Удэ гололёд ЖКХ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Росгвардейцы Бурятии возложили цветы в День Неизвестного солдата
Росгвардейцы Бурятии возложили цветы в День Неизвестного солдата
Общество, 03.12.2024
Память пропавших без вести воинов минутой молчания
Землянам показали из космоса зимний Байкал
Землянам показали из космоса зимний Байкал
Общество, 03.12.2024
Священное озеро запечатлели с МКС
Дорога в районе Бурятии превратилась в стиральную доску
Дорога в районе Бурятии превратилась в стиральную доску
Общество, 03.12.2024
Местные жители потребовали её прогрейдировать
Каратист из Бурятии стал чемпионом Азии
Каратист из Бурятии стал чемпионом Азии
Общество, 03.12.2024
Алексей Фёдоров выиграл золото в Узбекистане
С начала года в Бурятии выявлено 19 самоволок
С начала года в Бурятии выявлено 19 самоволок
Общество, 03.12.2024
Как отметил зампред правительства, не каждую «самоволку» обязательно следует сносить
Студентам в Улан-Удэ внезапно урезали стипендии
Студентам в Улан-Удэ внезапно урезали стипендии
Общество, 03.12.2024
Их сократили в одном из крупнейших вузов
В Бурятии проходит конкурс «Ёлки-палки»
В Бурятии проходит конкурс «Ёлки-палки»
Общество, 03.12.2024
Победители будут награждены дипломами и призами
В столице Бурятии возобновили оформление «загранок»
В столице Бурятии возобновили оформление «загранок»
Общество, 03.12.2024
Заявления на них в МФЦ не принимали более месяца 
В Бурятии мусорный оператор получил «последнее китайское» от ФАС
В Бурятии мусорный оператор получил «последнее китайское» от ФАС
Общество, 03.12.2024

«ЭкоАльянсу» дали 30 дней на устранение нарушений

Граждане Монголии пытались въехать в Бурятию со спрятанной валютой и 38 телефонами
Граждане Монголии пытались въехать в Бурятию со спрятанной валютой и 38 телефонами
Общество, 03.12.2024
Незадекларированные смартфоны и деньги нашли бурятские таможенники
В Бурятии продолжает бушевать очень опасная для детей инфекция
В Бурятии продолжает бушевать очень опасная для детей инфекция
Общество, 03.12.2024
Заболеваемость ею в республике за год подскочила в несколько раз

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^