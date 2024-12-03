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В районе Бурятии завершили реконструкцию ещё одного моста

В районе Бурятии завершили реконструкцию ещё одного моста
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
В настоящее время открыто движение по новому мосту

В Тарбагатайском районе Бурятии открыли движение по новому 25-метровому мосту через реку Воровка на 17 км региональной дороги Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи. Работы выполнены за счёт средств Дорожного фонда республики. Стоимость объекта составляет 73,7 млн рублей.

- Деревянный мост на данном участке был построен ещё в 1988 году. В процессе эксплуатации деревянные конструкции пришли в неудовлетворительное состоянии. Реконструкция моста была необходима, — отметил министр транспорта РБ Александр Гоге.

Подрядная организация демонтировала старый мост, устроила новые железобетонные опоры и пролётные строения, укрепила русло реки матрасами Рено, выполнили реконструкцию подходов. Также дорожники устроили тротуары с двух сторон, установили металлическое барьерное и перильное ограждения, устроили новое дорожное покрытие и нанесли дорожную разметку.

- До реконструкции мост не отвечал требованиям по безопасности. Не соответствовали нормативные нагрузки и габарит проезжей части. Мост был заужен. Сегодня мост соответствует всем нормативным требованиям— сказал заместитель руководителя по капитальному строительству ГКУ «Бурятрегионавтодор» Юрий Воробьёв.

Движение по новому мосту открыли ещё в прошлом месяце, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
Бурятия дорожный ремонт

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