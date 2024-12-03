Землянам показали из космоса зимний Байкал



Накануне известный российский космонавт-испытатель Олег Артемьев представил очередную «космическую» подборку. На снимках - запечатлённые с МКС Национальный парк Бернардо О`Хиггинса в Чили, действующий стратовулкан Руапеху в Новой Зеландии, самый крупный в мире горный ледник Беринг (находится на Аляске), гребешок из ледников рядом с горой Лабуче Канг в Гималаях, ледник Безенги в Кабардино-Балкарии и ледники Патагонии.



А ещё Артемьев заснял зимний Байкал. Фото со священным озером он поделился в своём telegram-канале Olegmsk.



Кстати, год назад, в октябре 2023-го, космонавт показал снятые с МКС Мексику, остров Родригес в республике Маврикий, вулкан Везувий в Италии, замёрзшие озёра Гималаев, китайскую провинцию Хайнань, остров Матуку и главный Кавказский хребет. В подборку Кстати, год назад, в октябре 2023-го, космонавт показал снятые с МКС Мексику, остров Родригес в республике Маврикий, вулкан Везувий в Италии, замёрзшие озёра Гималаев, китайскую провинцию Хайнань, остров Матуку и главный Кавказский хребет. В подборку тогда тоже попал Байкал





Пару недель назад российский пилот Карен Новицкий опубликовал в своей группе во «ВКонтакте» видео с озером, сделанное на высоте в 9000 метров.







