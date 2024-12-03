В Улан-Удэ пешеходы массово жалуются в Сети на «город-каток»

Проблемы во всех концах столицы

Паблики, телеграм-каналы, авторы личных страниц в соцсетях пишут о том, что Улан-Удэ превратился в «город-каток», везде лёд, а песка нет даже в самых оживлённых и посещаемых местах.

Как сообщал и даже показывал «Байкал-Daily», это связано с нетипичной для конца ноября погодой. Сперва за неполные сутки выпала месячная норма снега. Затем пришло небывалое потепление, и снег растаял. А потом ударили морозы, и вода закономерно замёрзла.

Коммунальщики усиленно подсыпали проезжую часть улиц, оставив проблемы пешеходов на потом. Хотя последние, как писали Ильф и Петров, «составляют большую часть человечества». «Мало того – его лучшую часть».

«Байкал-Daily» проанализировал жалобы XXI века в местных соцсетях.

«Когда начнут работать?»

Большую часть составляют посты, привлекающие внимание местных властей к проблемам ледового покрытия тротуаров в разных частях города.

Их можно разделить на два типа: просто констатирующие факт и такие же, но при этом с критикой (часто яростной, «в сердцах») коммунальщиков. Авторы обильно иллюстрируют их фотографиями улан-удэнских ледовых полей.

«О подсыпке. Пешеходная часть улицы Ленина в песке. Часть Кирова, Коммунистической тоже. Остановки общественного транспорта подсыпаны. Остальное - фрагментарно. То есть большая часть старого центра Улан-Удэ во льду...» – как пример первого типа. Их меньше всего.

Посты второго типа:

«Красноармейская, невозможно ни проехать, ни пройти. Когда КБУ работать начнёт?!»

«Вопрос к КГХ , КБУ, или кто занимается всем этим? Пройти через все круги ада в микрорайоне Шишковка и ничего себе не сломать и не разбить, настоящее достижение. Наледь, машины скользят, люди идут поскальзываясь, держась за хоть какую-то опору, чтоб устоять на такой толще льда».

«Мало того, что территория у Гостиных рядов в старом центре Улан-Удэ не подсыпана... Так они ещё прошлись автощёткой вокруг них! Сняли снег, который уже лёг на образовавшийся на плитке после оттепели лёд. Видно, по отвалам снега. В итоге идти по этому льду можно с огромным трудом. При этом рядом, например, на входе в «сквер», где не работала автощётка, вполне можно пройти и без подсыпки. Снег утоптали. Ни логики, ни головы на плечах, наверное».

У людей, действительно, наболело.

Сигнализируют в соцсетях

А вот в комментариях к таким постам есть две позиции. Большинство, как говорится, «накидывает ещё ***** на вентилятор». То бишь сообщает о таких же проблемах в других частях города.

«В центре вообще каток. Дороги малость посыпали, а про пешеходов забыли».

«Такая ситуация во всём городе, на ул. Бабушкина, БКМ, Солнечная и другие улицы».

«Вы в 140-м ещё не были!»

«Проспект Победы. Написали, что очистили ото льда. Вопрос, где?»

«В центре города на остановке «Советская» вообще ходить невозможно в сторону «Сибири».

«На остановке «Юбилейный» огромная глыба из снега и льда. Все запинаются, поскальзываются. Можно и под автобус попасть».

«Вы ещё возле виадука не ходили! Там лёд волнами лежит. Невозможно ходить совершенно».

«Можно с Гагарина до ул. Революции 1905 года тоже кататься, а ещё по Революции на коньках».

«С «Юбилейного» на санках спуститься можно без тормозов!»

Ну, и так далее в том же духе.

Раньше было так же?

В таких комментариях часто встречается и персональная критика нового старого мэра Улан-Удэ, его команды, а также отсылы к двум предыдущим градоначальникам Александру Голкову и Геннадию Айдаеву. С тезисом: «Вот при них такого не было!».

«А ведь убирали город и при Айдаеве, и при Голкове. Сейчас же какой-то ступор... Хотя в 2017 году, например, снег валил два месяца подряд, и ничего – справлялись!»

«У города нет хорошего хозяйственника! Вот Айдаев навёл бы порядки давно!»

Другие авторы напоминают, что и раньше всё было точно так же.

«В декабре 2017 года и в начале января 2018 года, когда снег шёл каждый день, ни фига не справлялись. Столько ***** на тогдашнего мэра Александра Голкова было вылито в те дни хотя бы в Telegram-каналах и пабликах! Да и Айдаеву до декабря 2012 года при каждом снегопаде доставалось».

Согласимся, что проблемы с уборкой снега в столице Бурятии были всегда, когда выпадало обильное количество осадков. И, скорее всего, будут и в будущем. Объяснение в одном из постов:

«У нас, как и в остальных городах Сибири и Дальнего Востока. Никто из муниципалов не будет держать и обслуживать необходимое количество уборочной техники, да и вообще коммунальных машин, на случай всяких реально аномальных природных явлений: диких снегопадов или ливней с ураганами. Они случаются редко».

Тут автор поста, правда, отмечает, что в конце ноября ситуация в Улан-Удэ была далека от аномальной.

«Лопату в руки»

Меньшинство же диванных критиков рискует в комментариях задавать вопрос «А что для города сделал ты?»:

«Возьмите ломик и лопату, подолбите, да так, чтоб плитку укладочную не повредить!!!»

«Если каждый возьмёт песок и чуть сыпанет по 1 кг, то нормально будет».

В ответ им тут же остальные пользователи предлагают самим заняться уборкой города. И выложить селфи с лопатами и песком.

«Байкал-Daily» не в курсе, поднялись ли со своих диванов приверженцы этой позиции. Надеемся, что да.