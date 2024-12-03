03 декабря

02 декабря

Популярное

Монголия и Индия обсудили возможность открытия прямых рейсов

Монголия и Индия обсудили возможность открытия прямых рейсов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стороны планируют активизировать развитие воздушного сообщения между двумя странами

В Монголии министр транспорта и автомобильных дорог страны Борхуугийн Дэлгэрсайхан провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия Атулом Малхари Готсурве. В ходе встречи министр подчеркнул возможности для укрепления дружественных отношений между двумя странами, особенно в сфере автомобильного транспорта. В свою очередь, посол выразил готовность к активному партнёрству в расширении и развитии сотрудничества в области транспорта между двумя странами.

В 2025 году исполняется 70 лет с момента установления дипломатических отношений между Монголией и Индией. В связи с предстоящим юбилеем стороны обменялись мнениями об открытии прямых авиарейсов между двумя странами и активизации развития воздушного сообщения и туристического сектора.

- Большое количество индийских специалистов приезжает в Монголию для работы в нефтяной отрасли и секторе информационных технологий, в то время как монголы едут в Индию для получения медицинских услуг, участия в религиозных и культурных мероприятиях и путешествий. Если между двумя странами будут запущены прямые авиарейсы, граждане смогут взаимно путешествовать, будет развиваться туризм и станет возможным прямое сотрудничество во многих областях, - отметили в министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Как сообщили в новостном агентстве «Монцамэ», также стороны обменялись мнениями по вопросам экспорта коксующегося угля и продукции горнодобывающей промышленности, а также осуществления экспериментальных перевозок угля между Монголией и Индией. Кроме этого, Монголия выразила желание включить молодых сотрудников министерства, организаций железнодорожного, воздушного транспорта и автомобильных дорог в краткосрочную программу обучения английскому языку и IT-технологиям для повышения их профессиональных навыков.

Монголия авиаперевозки Индия транспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии завершили реконструкцию ещё одного моста
В районе Бурятии завершили реконструкцию ещё одного моста
Общество, 03.12.2024
В настоящее время открыто движение по новому мосту
Спортсмен Бурятии выиграл кубок Москвы
Спортсмен Бурятии выиграл кубок Москвы
Общество, 03.12.2024
Соревнования проводила Московская лига панкратиона
В Агинском округе прошёл смотр этнической культуры и самобытности
В Агинском округе прошёл смотр этнической культуры и самобытности
Общество, 03.12.2024
Участники показали, как составить родословную, шить традиционную одежду и узнать достоинства мужчины
В Улан-Баторе возложили цветы к памятнику маршалу Жукову
В Улан-Баторе возложили цветы к памятнику маршалу Жукову
Общество, 03.12.2024
Участие приняли граждане России, проживающие в стране
В Бурятии продлили месячник по защите свиноводческих хозяйств
В Бурятии продлили месячник по защите свиноводческих хозяйств
Общество, 03.12.2024
Он будет действовать до конца этого года
Монголия и Индия обсудили возможность открытия прямых рейсов
Монголия и Индия обсудили возможность открытия прямых рейсов
Общество, 03.12.2024
Стороны планируют активизировать развитие воздушного сообщения между двумя странами
Участникам СВО из Бурятии простят просрочки по кредитам
Участникам СВО из Бурятии простят просрочки по кредитам
Общество, 03.12.2024
Военнослужащим и их супругам спишут долги до 10 миллионов рублей
В некоторых школах Улан-Удэ звонки заменит музыка из «Щелкунчика»
В некоторых школах Улан-Удэ звонки заменит музыка из «Щелкунчика»
Общество, 03.12.2024
Музыкальный проект реализуется в новых школах города
В Улан-Удэ после появления новой «инфекционки» полностью снесут старую
В Улан-Удэ после появления новой «инфекционки» полностью снесут старую
Общество, 03.12.2024
А на её месте построят ещё один больничный корпус
В Бурятии северяне просят о постоянном стоматологе
В Бурятии северяне просят о постоянном стоматологе
Общество, 03.12.2024
Сейчас специалист приезжает только по четвергам
Буддийский университет приобрёл картофелечистку
Буддийский университет приобрёл картофелечистку
Общество, 03.12.2024
В университете отметили, что больше всего радуются первокурсники, ведь на их долю выпадали дежурство и чистка картошки
В Улан-Удэ убрали «памятник бесхозяйственности»
В Улан-Удэ убрали «памятник бесхозяйственности»
Общество, 03.12.2024
Специалисты закрыли опасный люк

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^