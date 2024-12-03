Монголия и Индия обсудили возможность открытия прямых рейсов

В Монголии министр транспорта и автомобильных дорог страны Борхуугийн Дэлгэрсайхан провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия Атулом Малхари Готсурве. В ходе встречи министр подчеркнул возможности для укрепления дружественных отношений между двумя странами, особенно в сфере автомобильного транспорта. В свою очередь, посол выразил готовность к активному партнёрству в расширении и развитии сотрудничества в области транспорта между двумя странами.В 2025 году исполняется 70 лет с момента установления дипломатических отношений между Монголией и Индией. В связи с предстоящим юбилеем стороны обменялись мнениями об открытии прямых авиарейсов между двумя странами и активизации развития воздушного сообщения и туристического сектора.- Большое количество индийских специалистов приезжает в Монголию для работы в нефтяной отрасли и секторе информационных технологий, в то время как монголы едут в Индию для получения медицинских услуг, участия в религиозных и культурных мероприятиях и путешествий. Если между двумя странами будут запущены прямые авиарейсы, граждане смогут взаимно путешествовать, будет развиваться туризм и станет возможным прямое сотрудничество во многих областях, - отметили в министерстве транспорта и автомобильных дорог.Как сообщили в новостном агентстве «Монцамэ», также стороны обменялись мнениями по вопросам экспорта коксующегося угля и продукции горнодобывающей промышленности, а также осуществления экспериментальных перевозок угля между Монголией и Индией. Кроме этого, Монголия выразила желание включить молодых сотрудников министерства, организаций железнодорожного, воздушного транспорта и автомобильных дорог в краткосрочную программу обучения английскому языку и IT-технологиям для повышения их профессиональных навыков.