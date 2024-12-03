Дорога в районе Бурятии превратилась в стиральную доску

Местные жители потребовали её прогрейдировать
В Прибайкальском районе недовольны состоянием дорог от Турки до посёлков Золотой Ключ и Соболиха. В группе «Прибайкалье-инфо.24/7» рассказали. что первую пообещали привести в порядок до 30 ноября.
- Но дорога не расчищена и никто чистить её не собирается. Проехать можно только на полноприводной грузовой машине – и то не везде, – посетовали сельчане.
Там попросили запустить грейдер. Давно не было его, по словам местных, и между Туркой и Соболихой.
- Кажется, дорога ещё хуже стала. Такое ощущение, что едешь по стиральной доске. Снег сверху смёл – и всё. Неужели нельзя нормально прогрейдировать? – возмущаются автомобилисты.
В райадминистрации заявили, что обе дороги расчистят в ближайшие дни. Работы запланировали с 3 по 5 декабря включительно.
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