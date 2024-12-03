Каратист из Бурятии стал чемпионом Азии

С 29 ноября по 1 декабря в Ташкенте проходил чемпионат Азии по кëкусин-кан каратэ-до. В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 10 стран.Спортсмен и тренер Бурятии, директор спортивного клуба «Чёрный пояс» федерации кëкусин-кан каратэ-до РБ Алексей Фёдоров стал победителем чемпионата Азии среди мастеров татами. Проведя 3 боя, он одержал в каждом победу.- Спасибо всем друзьям, кто болел за меня, желал удачи и победы! Очень приятно получать поздравления и тёплые пожелания, - отметил Алексей Фёдоров.