Каратист из Бурятии стал чемпионом Азии

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Алексей Фёдоров выиграл золото в Узбекистане

С 29 ноября по 1 декабря в Ташкенте проходил чемпионат Азии по кëкусин-кан каратэ-до. В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 10 стран.

Спортсмен и тренер Бурятии, директор спортивного клуба «Чёрный пояс» федерации кëкусин-кан каратэ-до РБ Алексей Фёдоров стал победителем чемпионата Азии среди мастеров татами. Проведя 3 боя, он одержал в каждом победу.

- Спасибо всем друзьям, кто болел за меня, желал удачи и победы! Очень приятно получать поздравления и тёплые пожелания, - отметил Алексей Фёдоров.
Бурятия спорт чемпионат Азии каратэ

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