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С начала года в Бурятии выявлено 19 самоволок

С начала года в Бурятии выявлено 19 самоволок
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Как отметил зампред правительства, не каждую «самоволку» обязательно следует сносить

Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников сообщил, что в республике отрабатывается каждый случай с самовольными постройками.

- По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова внимательно отрабатываем каждый случай с самовольными постройками, потому что не каждую «самоволку» обязательно следует сносить. Бывает, что жители обращаются с жалобой на постройку, когда на соседнем участке возникает пожароопасная ситуация. Это означает, что при постройке были нарушены правила застройки и землепользования. Отступы и границы таких построек закреплены в каждом муниципалитете, - рассказал зампред в своём телеграм-канале.

Он отметил, что также жалобы поступают из-за отсутствия разрешения на строительство. Далее процедура следующая. Если поступают сведения о признаках самовольной постройки, специалисты Госстройжилнадзора в соответствии с Градостроительным кодексом проверяют наличие разрешения на строительство, соответствие объекта параметрам, указанным в разрешении, а также соответствие правилам землепользования и застройки.

Если есть нарушения, то в органы местного самоуправления направляется уведомление о выявлении признаков самовольной постройки. Затем муниципалитет принимает решение о требовании через суд снести или привести строение в соответствие с законодательством.

- Важно, что постройку можно привести в соответствие с законодательством. Также можно получить разрешение на строительство в тех случаях, когда оно является обязательным требованием. Это предусмотрено статьёй 222 Гражданского кодекса РФ. И всё же, чтобы не пришлось защищать строение в суде, собственникам рекомендуется изучить правила застройки и землепользования до начала строительства, - заключил зампред.

С начала года в Бурятии выявлено 19 объектов, имеющих признаки самовольной постройки.
самовольные постройки

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