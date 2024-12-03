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Спортсмен Бурятии выиграл кубок Москвы

Спортсмен Бурятии выиграл кубок Москвы
Общество,  Фото:БРО РСБИ
Соревнования проводила Московская лига панкратиона

1500 участников из различных уголков России и Белоруссии бились за обладание «Кубком города Москвы по панкратиону-2024». Но только лучшим из лучших удалось этого достичь, сообщает Бурятское региональное отделение Российского Союза боевых искусств. Воспитанник федерации панкратиона и грэпплинга Бурятии Руслан Морохонов уверенно завоевал золото масштабных соревнований.

Отметим, что поединки «Открытого Кубка» проводили в основной версии панкратиона «UBS», состоящей из 3 раундов: «всестилевая» борцовская техника (ASW), «всестилевая» ударная техника (L-A) и смешанный бой по панкратиону «UBS». И Руслану не было равных ни в одном из представленных раундов.

Как рассказали в федерации, также хорошо показали себя и другие члены команды республики.
Бурятия панкратион спорт

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