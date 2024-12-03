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Студентам в Улан-Удэ внезапно урезали стипендии

Студентам в Улан-Удэ внезапно урезали стипендии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Их сократили в одном из крупнейших вузов

О том, что студентам Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) понизили стипендии, стало известно ещё на минувшей неделе. В местном паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» тогда опубликовали скриншот чата в мессенджере, где общаются учащиеся.
 
В одном из сообщений говорилось, что выплаты стали меньше аж вдвое. «Весь Улан-Удэ» отмечает: ранее государственная академическая стипендия в вузе составляла 7 680 рублей, а повышенная – 20 040.
 
Спустя несколько дней ситуацию прокомментировали в самом университете. Ректор Игорь Сизов на традиционной встрече со студентами пояснил, что денежное пособие во ВСГУТУ не отличается от вознаграждения даже в московских вузах. К примеру, в МАИ (Московский авиационный институт) учащимся ежемесячно перечисляют по 5 000 рублей, в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана – 4 062.
 
Во ВСГУТУ средняя стипендия составляет 4800 рублей. В других местных вузах она ниже. В БГСХА – 3133, во ВСГИК – 4375 рублей.
 
- Норматив государственной стипендии, установленный правительством РФ с 1 сентября – 2 067 рублей. До этого было 1 825. Во ВСГУТУ норматив – 2 480. То, что выше – на усмотрение вуза, – подчеркнул Игорь Сизов. – Мы закон не нарушаем. Ранее выплачивали 7500 рублей. Сейчас в связи с традиционным отчислением студентов привели размер стипендии в соответствие со стипендиальным фондом.

Иными словами, студентов в вузе стало меньше и фонд (количество денег, выделенных вузам на выплаты обучающимся) тоже уменьшился. К сожалению, любой вуз и в самом деле вправе урезать выплаты. Единственное ограничение – их размер не может быть ниже установленного минимума.
 
Самый распространённый вид стипендии – государственная академическая. Её перечисляют студентам, которые учатся очно на бюджете и сдали очередную сессию без пересдач и отметок «удовлетворительно».
ВСГУТУ студенты стипендия вузы

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