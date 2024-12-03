В Улан-Баторе возложили цветы к памятнику маршалу Жукову

2 декабря в Улан-Баторе по случаю 128-й годовщины со дня рождения маршала Советского Союза, четырежды Героя СССР и Героя Монгольской Народной Республики Георгия Константиновича Жукова представители посольства Российской Федерации в Монголии и граждане России, проживающие и работающие в нашей стране, возложили цветы к его памятнику.- Георгий Константинович Жуков внёс неоценимый вклад в победу над милитаристской Японией на реке Халхин-гол в 1939 году, а также в укрепление независимости Монголии и углубление дружбы между Россией и Монголией, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».Напомним, что в этом году в честь 85-й годовщины совместной исторической победы на реке Халхин-гол в парке Дружбы города Чойбалсан аймака Дорнод был установлен бюст легендарного советского полководца Георгия Жукова.