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В Бурятии северяне просят о постоянном стоматологе

В Бурятии северяне просят о постоянном стоматологе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас специалист приезжает только по четвергам 

Жители северобайкальского посёлка Новый Уоян поинтересовались, когда там, наконец, появится постоянный стоматолог. В группе «Северобайкалье-инфо.24/7» заявили, что он «очень необходим». Пока местным приходится довольствоваться специалистом, который изредка бывает в населённом пункте.
 
- Приезжает по четвергам – и то не каждую неделю. Запись на каждый четверг занята. А чтобы записаться, нужно идти в поликлинику, потому что по телефону этого не делают, – пожаловались сельчане.

Прокомментировали ситуацию в Нижнеангарской ЦРБ. Там сообщили: стоматолог, которого приняли на работу в участковую больницу в июле 2022-го по программе «Земский доктор», сейчас находится в декрете. Он продлится до 18 июня 2025-го. 

В медучреждение минувшим летом должна была прийти молодой специалист, окончившая Иркутский государственный медицинский университет. С ней заключили договор о целевом обучении. Но в последний момент начинающий врач поступила в ординатуру на специальность «Ортодонтия» на платной основе.

- Она не исполнила свои обязательства по договору и не приступила к работе в Нижнеангарской ЦРБ, – подчеркнули в больнице.
 
Там добавили, что стоматологи приезжают из Нижнеангарска в Новый Уоян по четвергам согласно графику. Запись к ним ведётся через регистратуру по телефону 8-30130-44-013 и через портал Госуслуг.
врач больница Северо-Байкальский район

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