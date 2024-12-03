В Агинском округе прошёл смотр этнической культуры и самобытности

29 ноября в Агинском Бурятском округе состоялся смотр-конкурс этнической культуры и самобытности «Этнокод Аги». Команды от учреждений культуры округа подготовили площадки с показательными мастер-классами, играми и выступлениями.
Первый смотр-конкурс этнической культуры и самобытности «Этнокод Аги» собрал больше 700 человек. Команды отличались традиционными и стилизованными нарядами.
- Каждая команда отличилась своей самобытностью и умением. Команда дома культуры с. Зуткулей представила полное убранство юрты. Команда из Будулана презентовала достоинства бурятских мужчин, уникальное народное творчество изучила команда Цокто-Хангила, участники пробовали проговорить скороговорки, петь народные песни, услышали легенды и сказания. Познавательной была площадка у команды из Цаган-Челутая. Они рассказали о предназначении хадака, его разновидностях, обычаях преподношения и их значимости в жизни бурят. Команда Амитхаши познакомила участников с ехором агинских бурят, обучила основным движениям и песням, а могойтуйцы рассказали детям об основных канонах шитья бурятского традиционного костюма, - рассказала начальник отдела развития национальной культуры администрации АБО Хандама Цыденова.
Команда Таптаная презентовала рода хори-бурят, организовала выставку книг, сувениров и архивных материалов, родословные предания. Также команда села помогла участникам составить свою родословную.
Организаторы площадок и участники были награждены дипломами и сертификатами:
В номинации «Команда, презентующая традиции»:
- за бережное сохранение культурного наследия бурятского народа, за лучшую презентацию в номинации «Традиционный аутентичный ехор» - Амитхашинский филиал районного центра культуры и досуга Агинского района;
- за бережное сохранение культурного наследия бурятского народа, за лучшую презентацию в номинации «Хадак – ритуальный и универсальный дар» - команда дома культуры с. Цаган-Челутай – филиала межпоселенческого центра;
- за бережное сохранение культурного наследия бурятского народа, за лучшую презентацию в номинации «Моя родословная» - команда Таптанайского сельского дома культуры – филиала №7 межпоселенческого социально-культурного центра Дульдургинского района;
- за бережное сохранение культурного наследия бурятского народа, за лучшую презентацию в номинации «Каноны бурятского традиционного костюма» - команда межпоселенческого центра досуга Могойтуйского района;
- за бережное сохранение культурного наследия бурятского народа, за лучшую презентацию в номинации «Устное народное творчество бурятского народа» - команда Цокто-Хангильского филиала районного центра культуры и досуга Агинского района;
- за бережное сохранение культурного наследия бурятского народа, за лучшую презентацию в номинации «Юрта – хранилище традиций» - команда Зуткулейского сельского дома культуры – филиала №4 межпоселенческого социально-культурного центра Дульдургинского района;
- за бережное сохранение культурного наследия бурятского народа, за лучшую презентацию в номинации «Эрын юhэн эрдэни - 9 достоинств мужчины» - Будуланский филиал районного центра культуры и досуга Агинского района;
- за бережное сохранение культурного наследия бурятского народа, за лучшую презентацию в номинации «Традиции народных промыслов от дарханов» - команда международной ассоциации бурятских оружейников.
В номинации «Команда, изучающая традиции»:
- за бережное отношение к культурному наследию бурятского народа и лучшие познания в номинации «Традиционный аутентичный ехор» - команда «Найдал» Агинского медицинского колледжа им. В. Л. Чимитдоржиева;
- за бережное отношение к культурному наследию бурятского народа и лучшие познания в номинации «Хадак – ритуальный и универсальный дар» - команда «Урагшаа» Агинской средней общеобразовательной школы №4;
- за бережное отношение к культурному наследию бурятского народа и лучшие познания в номинации «Моя родословная» - команда «Илалта» Агинской средней общеобразовательной школы №3;
- за бережное отношение к культурному наследию бурятского народа и лучшие познания в номинации «Каноны бурятского традиционного костюма» - команда «Илалта» Ага-хангильской средней общеобразовательной школы
- за бережное отношение к культурному наследию бурятского народа и лучшие познания в номинации «Устное народное творчество бурятского народа» - команда «Талын ангуушад» Агинской окружной гимназии-интерната;
- за бережное отношение к культурному наследию бурятского народа и лучшие познания в номинации «Юрта – хранилище традиций» - команда «Булэ» Агинского педагогического колледжа имени Базара Ринчино;
- за бережное отношение к культурному наследию бурятского народа и лучшие познания в номинации «Эрын юhэн эрдэни - 9 достоинств мужчины» - команда «Нюдарга» Агинской средней общеобразовательной школы №1;
- за бережное отношение к культурному наследию бурятского народа и лучшие познания в номинации «Традиции народных промыслов от дарханов» - команда «Улаалзай» Амитхашинской средней школы.