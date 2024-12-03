В Агинском округе прошёл смотр этнической культуры и самобытности

29 ноября в Агинском Бурятском округе состоялся смотр-конкурс этнической культуры и самобытности «Этнокод Аги». Команды от учреждений культуры округа подготовили площадки с показательными мастер-классами, играми и выступлениями.Первый смотр-конкурс этнической культуры и самобытности «Этнокод Аги» собрал больше 700 человек. Команды отличались традиционными и стилизованными нарядами.- Каждая команда отличилась своей самобытностью и умением. Команда дома культуры с. Зуткулей представила полное убранство юрты. Команда из Будулана презентовала достоинства бурятских мужчин, уникальное народное творчество изучила команда Цокто-Хангила, участники пробовали проговорить скороговорки, петь народные песни, услышали легенды и сказания. Познавательной была площадка у команды из Цаган-Челутая. Они рассказали о предназначении хадака, его разновидностях, обычаях преподношения и их значимости в жизни бурят. Команда Амитхаши познакомила участников с ехором агинских бурят, обучила основным движениям и песням, а могойтуйцы рассказали детям об основных канонах шитья бурятского традиционного костюма, - рассказала начальник отдела развития национальной культуры администрации АБО Хандама Цыденова.Команда Таптаная презентовала рода хори-бурят, организовала выставку книг, сувениров и архивных материалов, родословные предания. Также команда села помогла участникам составить свою родословную.Организаторы площадок и участники были награждены дипломами и сертификатами:- за бережное сохранение культурного наследия бурятского народа, за лучшую презентацию в номинации «Традиционный аутентичный ехор» - Амитхашинский филиал районного центра культуры и досуга Агинского района;- за бережное сохранение культурного наследия бурятского народа, за лучшую презентацию в номинации «Хадак – ритуальный и универсальный дар» - команда дома культуры с. Цаган-Челутай – филиала межпоселенческого центра;- за бережное сохранение культурного наследия бурятского народа, за лучшую презентацию в номинации «Моя родословная» - команда Таптанайского сельского дома культуры – филиала №7 межпоселенческого социально-культурного центра Дульдургинского района;- за бережное сохранение культурного наследия бурятского народа, за лучшую презентацию в номинации «Каноны бурятского традиционного костюма» - команда межпоселенческого центра досуга Могойтуйского района;- за бережное сохранение культурного наследия бурятского народа, за лучшую презентацию в номинации «Устное народное творчество бурятского народа» - команда Цокто-Хангильского филиала районного центра культуры и досуга Агинского района;- за бережное сохранение культурного наследия бурятского народа, за лучшую презентацию в номинации «Юрта – хранилище традиций» - команда Зуткулейского сельского дома культуры – филиала №4 межпоселенческого социально-культурного центра Дульдургинского района;- за бережное сохранение культурного наследия бурятского народа, за лучшую презентацию в номинации «Эрын юhэн эрдэни - 9 достоинств мужчины» - Будуланский филиал районного центра культуры и досуга Агинского района;- за бережное сохранение культурного наследия бурятского народа, за лучшую презентацию в номинации «Традиции народных промыслов от дарханов» - команда международной ассоциации бурятских оружейников.- за бережное отношение к культурному наследию бурятского народа и лучшие познания в номинации «Традиционный аутентичный ехор» - команда «Найдал» Агинского медицинского колледжа им. В. Л. Чимитдоржиева;- за бережное отношение к культурному наследию бурятского народа и лучшие познания в номинации «Хадак – ритуальный и универсальный дар» - команда «Урагшаа» Агинской средней общеобразовательной школы №4;- за бережное отношение к культурному наследию бурятского народа и лучшие познания в номинации «Моя родословная» - команда «Илалта» Агинской средней общеобразовательной школы №3;- за бережное отношение к культурному наследию бурятского народа и лучшие познания в номинации «Каноны бурятского традиционного костюма» - команда «Илалта» Ага-хангильской средней общеобразовательной школы- за бережное отношение к культурному наследию бурятского народа и лучшие познания в номинации «Устное народное творчество бурятского народа» - команда «Талын ангуушад» Агинской окружной гимназии-интерната;- за бережное отношение к культурному наследию бурятского народа и лучшие познания в номинации «Юрта – хранилище традиций» - команда «Булэ» Агинского педагогического колледжа имени Базара Ринчино;- за бережное отношение к культурному наследию бурятского народа и лучшие познания в номинации «Эрын юhэн эрдэни - 9 достоинств мужчины» - команда «Нюдарга» Агинской средней общеобразовательной школы №1;- за бережное отношение к культурному наследию бурятского народа и лучшие познания в номинации «Традиции народных промыслов от дарханов» - команда «Улаалзай» Амитхашинской средней школы.