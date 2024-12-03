04 декабря

03 декабря

Популярное

В Читу приедут лучники из 17 стран мира

В Читу приедут лучники из 17 стран мира
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их объединит открытый турнир на призы Владимира Ешеева

В Забайкальском крае с 4 по 8 декабря пройдёт открытый турнир по стрельбе из лука на призы заслуженного мастера спорта СССР Владимира Ешеева, в котором примут участие более 500 лучников из 17 стран мира.

- Спортсмены из Казахстана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Латвии, Мексики, Сербии, Судана, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Швейцарии, Шри-Ланки, Южной Кореи и России будут состязаться за звание самых метких стрелков. Забайкальский край будет представлен более чем 220 спортсменами, – поделились организаторы.

Победитель соревнований получит 180 тысяч рублей, серебряный призёр – 150 тысяч, а бронзовый – 120 тысяч рублей. Тренер победителя в личном зачёте получит также 120 тысяч рублей.

Торжественное открытие турнира состоится 5 декабря в 13:00. Финальные поединки начнутся 7 декабря с 10:00. Место проведения станет физкультурно-оздоровительный комплекс «ЗабГУ» в Чите. Вход на соревнования будет свободным, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

Возрастное ограничение: 6+.
спорт стрельба из лука Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ стартовали новогодние благотворительные акции
В Улан-Удэ стартовали новогодние благотворительные акции
Общество, 03.12.2024
Горожанам предлагают стать добрыми волшебниками и помочь исполнить мечту ребёнка
В Читу приедут лучники из 17 стран мира
В Читу приедут лучники из 17 стран мира
Общество, 03.12.2024
Их объединит открытый турнир на призы Владимира Ешеева
В районе Бурятии завершили реконструкцию ещё одного моста
В районе Бурятии завершили реконструкцию ещё одного моста
Общество, 03.12.2024
В настоящее время открыто движение по новому мосту
Спортсмен Бурятии выиграл кубок Москвы
Спортсмен Бурятии выиграл кубок Москвы
Общество, 03.12.2024
Соревнования проводила Московская лига панкратиона
В Агинском округе прошёл смотр этнической культуры и самобытности
В Агинском округе прошёл смотр этнической культуры и самобытности
Общество, 03.12.2024
Участники показали, как составить родословную, шить традиционную одежду и узнать достоинства мужчины
В Улан-Баторе возложили цветы к памятнику маршалу Жукову
В Улан-Баторе возложили цветы к памятнику маршалу Жукову
Общество, 03.12.2024
Участие приняли граждане России, проживающие в стране
В Бурятии продлили месячник по защите свиноводческих хозяйств
В Бурятии продлили месячник по защите свиноводческих хозяйств
Общество, 03.12.2024
Он будет действовать до конца этого года
Монголия и Индия обсудили возможность открытия прямых рейсов
Монголия и Индия обсудили возможность открытия прямых рейсов
Общество, 03.12.2024
Стороны планируют активизировать развитие воздушного сообщения между двумя странами
Участникам СВО из Бурятии простят просрочки по кредитам
Участникам СВО из Бурятии простят просрочки по кредитам
Общество, 03.12.2024
Военнослужащим и их супругам спишут долги до 10 миллионов рублей
В некоторых школах Улан-Удэ звонки заменит музыка из «Щелкунчика»
В некоторых школах Улан-Удэ звонки заменит музыка из «Щелкунчика»
Общество, 03.12.2024
Музыкальный проект реализуется в новых школах города
В Улан-Удэ после появления новой «инфекционки» полностью снесут старую
В Улан-Удэ после появления новой «инфекционки» полностью снесут старую
Общество, 03.12.2024
А на её месте построят ещё один больничный корпус
В Бурятии северяне просят о постоянном стоматологе
В Бурятии северяне просят о постоянном стоматологе
Общество, 03.12.2024
Сейчас специалист приезжает только по четвергам
Буддийский университет приобрёл картофелечистку
Буддийский университет приобрёл картофелечистку
Общество, 03.12.2024
В университете отметили, что больше всего радуются первокурсники, ведь на их долю выпадали дежурство и чистка картошки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^