В Читу приедут лучники из 17 стран мира

В Забайкальском крае с 4 по 8 декабря пройдёт открытый турнир по стрельбе из лука на призы заслуженного мастера спорта СССР Владимира Ешеева, в котором примут участие более 500 лучников из 17 стран мира.- Спортсмены из Казахстана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Латвии, Мексики, Сербии, Судана, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Швейцарии, Шри-Ланки, Южной Кореи и России будут состязаться за звание самых метких стрелков. Забайкальский край будет представлен более чем 220 спортсменами, – поделились организаторы.Победитель соревнований получит 180 тысяч рублей, серебряный призёр – 150 тысяч, а бронзовый – 120 тысяч рублей. Тренер победителя в личном зачёте получит также 120 тысяч рублей.Торжественное открытие турнира состоится 5 декабря в 13:00. Финальные поединки начнутся 7 декабря с 10:00. Место проведения станет физкультурно-оздоровительный комплекс «ЗабГУ» в Чите. Вход на соревнования будет свободным, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.