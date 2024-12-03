В Улан-Удэ стартовали новогодние благотворительные акции

В Советском районе Улан-Удэ стартует ежегодная благотворительная акция «Новогодний подарок».- Акция организована для того, чтобы порадовать наших детей разных категорий: детей участников СВО, детей погибших участников СВО, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, семей в трудной жизненной ситуации. Все желающие могут принять участие в нашей акции и порадовать детей подарком, - отметила Оюна Бальчунас, заместитель руководителя администрации Советского района.Подарок можно передать в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по Советскому району по адресу: г. Улан-Удэ. ул. Советская, д. 23, каб. 18а.Аналогичная акция стартовала и в Октябрьском районе Улан-Удэ. В рамках доброй акции «Новогодний апельсин» можно поддержать детей из малообеспеченных и многодетных семей.Участие могут принять предприятия, организации и все неравнодушные граждане. Принести фрукты и сладкие подарки можно до 27 декабря по адресу администрации Октябрьского района: ул. Павлова, 1, кабинет 23.