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В Улан-Удэ стартовали новогодние благотворительные акции

В Улан-Удэ стартовали новогодние благотворительные акции
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Горожанам предлагают стать добрыми волшебниками и помочь исполнить мечту ребёнка

В Советском районе Улан-Удэ стартует ежегодная благотворительная акция «Новогодний подарок».

- Акция организована для того, чтобы порадовать наших детей разных категорий: детей участников СВО, детей погибших участников СВО, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, семей в трудной жизненной ситуации. Все желающие могут принять участие в нашей акции и порадовать детей подарком, - отметила Оюна Бальчунас, заместитель руководителя администрации Советского района.

Подарок можно передать в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по Советскому району по адресу: г. Улан-Удэ. ул. Советская, д. 23, каб. 18а.

Аналогичная акция стартовала и в Октябрьском районе Улан-Удэ. В рамках доброй акции «Новогодний апельсин» можно поддержать детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Участие могут принять предприятия, организации и все неравнодушные граждане. Принести фрукты и сладкие подарки можно до 27 декабря по адресу администрации Октябрьского района: ул. Павлова, 1, кабинет 23.

Возрастное ограничение: 0+.
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