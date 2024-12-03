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В Бурятии продлили месячник по защите свиноводческих хозяйств

В Бурятии продлили месячник по защите свиноводческих хозяйств
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Он будет действовать до конца этого года

В Бурятии месячник по защите свиноводческих хозяйств «Дикий кабан» продлён до конца 2024 года. В рамках месячника специалисты ветеринарной службы и сотрудники Бурприроднадзора регулярно патрулируют места обитания кабанов, чтобы своевременно выявить больных или павших. Охотники предоставляют материалы от добытых кабанов ветеринарным специалистам для исключения наличия в них вируса африканской чумы свиней.

Также такие рейды осуществляют сотрудники районных администраций. В их ведении незаконные захоронения трупов домашних свиней и проверка личных подсобных хозяйств.

Эта мера направлена на предотвращение распространения африканской чумы свиней, которая продолжает представлять серьёзную угрозу во многих странах мира.

- Африканская чума свиней уже 17 лет является главной угрозой для развития свиноводческой отрасли в стране, причиняя значительный ущерб как прямыми убытками, так и затратами на борьбу с заболеванием. По данным Россельхознадзора в текущем году в России зарегистрировано 9 вспышек африканской чумы свиней, из которых 6 среди домашних свиней и 3 среди диких кабанов, - сообщили в управлении ветеринарии РБ. - Территория Республики Бурятия благополучная от африканской чумы свиней, тем не менее, существуют угрозы заноса, в том числе от граничащей с республикой Монголии. В этом году в соседней стране зарегистрирован один очаг АЧС. Для контроля распространения вируса африканской чумы свиней в Бурятии проводится эпизоотический лабораторный мониторинг. В 2024 году план по диагностике АЧС был увеличен в 8 раз и составил 8 959 исследований. На сегодня, исследовано 8 810 проб биоматериала от домашних свиней и диких кабанов, результаты отрицательные.
Бурятия ветеринария свиньи эпизоотия

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