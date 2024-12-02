В Улан-Удэ защищают молодые деревья от вытаптывания





В Улан-Удэ сотрудники городского лесничества устанавливают временные ограждения для деревьев и кустарников, высаженных осенью. Это делается для того, чтобы уберечь их от вытаптывания, случайных повреждений. Летом ограждение защитит от неприятностей, которые могут нанести косилки и триммеры.Также от мороза защитили многолетние растения, укрыв их сосновым лапником, сообщили в администрации города.