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В Улан-Удэ защищают молодые деревья от вытаптывания

В Улан-Удэ защищают молодые деревья от вытаптывания
Общество,  Фото:Администрация г. Улан-Удэ
«Прутики» оградили деревянными заборчиками

В Улан-Удэ сотрудники городского лесничества устанавливают временные ограждения для деревьев и кустарников, высаженных осенью. Это делается для того, чтобы уберечь их от вытаптывания, случайных повреждений. Летом ограждение защитит от неприятностей, которые могут нанести косилки и триммеры.

Также от мороза защитили многолетние растения, укрыв их сосновым лапником, сообщили в администрации города.

благоустройство озеленение

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