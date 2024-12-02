В Улан-Удэ защищают молодые деревья от вытаптывания

«Прутики» оградили деревянными заборчиками
В Улан-Удэ сотрудники городского лесничества устанавливают временные ограждения для деревьев и кустарников, высаженных осенью. Это делается для того, чтобы уберечь их от вытаптывания, случайных повреждений. Летом ограждение защитит от неприятностей, которые могут нанести косилки и триммеры.
Также от мороза защитили многолетние растения, укрыв их сосновым лапником, сообщили в администрации города.
Перед судом предстанет индивидуальный предприниматель
Они смогут ходить туда сколько угодно и когда захотят
За порядком следит управление административного контроля
В Бурятии формирование комфортной городской среды идёт полным ходом
«Прутики» оградили деревянными заборчиками
Ущерб составил свыше 800 тысяч рублей
Между мужчинами вспыхнула ссора
Она потратила чужие деньги
В начале зимы республику ждут обильные осадки
Картину можно будет посмотреть уже с 5 декабря
Местные жители заявили, что весной там вообще «будет ужас»
Новогоднее дерево должно иметь карантинный сертификат, предупреждают специалисты
Разруливать конфликты между ними даже приходится руководству
Его запечатлели в Тункинском нацпарке
Жителей республики попросили туда не ездить