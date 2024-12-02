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Кижингинский район благоустраивается

Кижингинский район благоустраивается
Общество,  Фото:Администрация МО «Кижингинский район»
В Бурятии формирование комфортной городской среды идёт полным ходом

В Кижингинском районе нашей республики проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2018 года. Вошли в него три населённых пункта – села Кижинга и Новокижингинск, а также улус Загустай.

- Для максимального вовлечения жителей района в процесс благоустройства с 2022 года каждую весну проходит голосование на специальной платформе 03.gorodsreda.ru. Получается, что люди сами выбирают, на что лучше всего направить средства. Такая практика даёт возможность делать общественные и дворовые пространства удобными для населения, - отметил Александр Маренич, заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии

- За годы реализации данного проекта в районе благоустроены 13 общественных и 10 дворовых территорий – это памятники нашим дорогим воинам-землякам, которые, не жалея свои жизни и силы, за мирное небо, за светлое будущее наших детей, пали в кровопролитном бою за Победу в ВОВ, – сообщил председатель «Комитета по инфраструктуре», заместитель руководителя администрации МО «Кижингинский район» Евгений Хантаев. – Появились скверы, комфортные зоны и парки для отдыха, где наши жители, мальчишки и девчонки, семьи со своими детьми могут проводить свободное время, отдыхать. Для этого установлены все необходимые детские и спортивные оборудования, тренажёры и многое другое.


В этом году специалисты благоустроили три общественные и две дворовые территории. Обошлось это в 2,45 млн руб.

– В 2024 году в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в селе Кижинга благоустроили «Зону отдыха» на стадионе им. Баяртуева Б.Б. Территория благоустраивалась по результатам голосования, которое проводилось в 2023 году. На 474 000 рублей специалисты установили входную группу (центральные ворота) в национальном стиле – стальная конструкция, кровля из профилированного листа и облицовка панелями из композитных материалов. Также провели благоустройство по деревянному ограждению и покраске фасадной части стадиона – на 283 000 рублей, – рассказал глава МО СП «Кижингинский сомон» Аюр Мункоев.


В том числе на лицевой стороне стадиона им. Баяртуева Б.Б. в селе Кижинга теперь установлено освещение – восемь опор деревянных пропитанных длиной 6,5 м., восемь кронштейнов сварных металлических для консольных и подвесных светильников и светильники светодиодные уличные мощностью 100 Вт на 500 000 рублей.

В парке «Загустайский» (у. Загустай) проводятся все праздничные и спортивные мероприятия. Она также получила своё преображение благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

– Данная территория благоустраивается не первый год, он подразумевает благоустройство в поэтапном плане, то есть на первых этапах было установлено детское игровое оборудование, беседки для отдыха, а теперь и освещение. На будущее планируем произвести установку ограждения, провести мероприятия по озеленению, а также установить скамейки и урны по периметру парка, – рассказала глава МО СП «Чесанский сомон» Оюна Хабутова.



В парке «Школьный» (с. Новокижингинск) специалисты установили на 600 000 рублей детское и спортивное оборудование, скамейки и урны для проведения ГТО, а также для отдыха и досуга.

– Благодаря появлению детских и спортивных площадок у наших детей появилось больше возможностей для проведения комфортного досуга. Надеемся, что это не последние пространства, которые благоустраиваются в нашем селе, – сказал местный житель Игорь Вострецов.

В с. Новокижингинск также были благоустроены две дворовые территории. Появились детское игровое оборудование, скамейки и урны в общей сложности на 600 000 рублей.

Всего в Бурятии за несколько лет благоустроено более полутора тысяч общественных и дворовых территорий.


благоустройство национальный проект

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