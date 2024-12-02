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В Ангарске в суд ушло дело о нападении пантеры на ребёнка

В Ангарске в суд ушло дело о нападении пантеры на ребёнка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Перед судом предстанет индивидуальный предприниматель

В Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- По версии следствия, 28 октября руководитель частного цирка, располагавшегося в парке ДК «Современник» города Ангарска, не обеспечив безопасность посетителей на территории цирка и не разработав порядок проведения экскурсий в закулисную его часть, допустил ангарчанина и его трёхлетнего сына для фотосъёмки с хищным животным – пантерой, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

Выпущенный из специализированного вольера хищник напал на ребёнка и причинил ему телесные повреждения, с которыми мальчик был доставлен в медучреждение.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о причастности фигуранта к совершению данного преступления, - отметили в следственном управлении.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
суд

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