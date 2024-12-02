Многодетных в Бурятии бесплатно пустят в музеи



В Минсоцзащиты РБ



Электронное удостоверение подтверждает право на льготы. К примеру, оно пригодится при покупке билета в музей или на выставку в любом городе России. Отображается QR-код в личных кабинетах членов семьи на портале Госуслуг – в разделе «Семья и дети».



Ещё на февральской сессии Народного Хурала депутаты одобрили изменения в статью № 1 республиканского закона «О статусе многодетных семей в Бурятии». В январе таковой по указу президента РФ закрепили на федеральном уровне за теми, кто воспитывает нескольких ребятишек. Теперь он присваивается навсегда.

Наряду с обычными бумажными в регионе теперь действуют и цифровые удостоверения для многодетных. Их внедрение в республике, как и по всей стране, началось с 1 октября.В Минсоцзащиты РБ пояснили , что этот формат удобнее, к тому же таким электронным документом могут пользоваться одновременно и взрослые, и ребятишки. Он представляет собой QR-код, который достаточно сохранить в смартфоне или распечатать на бумаге.Электронное удостоверение подтверждает право на льготы. К примеру, оно пригодится при покупке билета в музей или на выставку в любом городе России. Отображается QR-код в личных кабинетах членов семьи на портале Госуслуг – в разделе «Семья и дети».Ещё на февральской сессии Народного Хурала депутаты одобрили изменения в статью № 1 республиканского закона «О статусе многодетных семей в Бурятии». В январе таковой по указу президента РФ закрепили на федеральном уровне за теми, кто воспитывает нескольких ребятишек. Теперь он присваивается навсегда.

Многодетные семьи в Бурятии смогут бесплатно ходить музеи – причём в любое время (конечно, в дни, когда учреждения открыты) и неограниченное количество раз. Об этом сообщил 2 декабря глава республики Алексей Цыденов.- Ранее право на бесплатное посещение предоставлялось только раз в месяц, – отметил он.Жители республики, у которых трое и более ребятишек, пустят вместе с ними в три музея – Этнографический на Верхней Берёзовке, Национальный и Кяхтинский краеведческий имени академика В. А. Обручева. Кстати, первый посетили уже 10 членов таких семей.