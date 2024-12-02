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Многодетных в Бурятии бесплатно пустят в музеи

Многодетных в Бурятии бесплатно пустят в музеи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они смогут ходить туда сколько угодно и когда захотят

Многодетные семьи в Бурятии смогут бесплатно ходить музеи – причём в любое время (конечно, в дни, когда учреждения открыты) и неограниченное количество раз. Об этом сообщил 2 декабря глава республики Алексей Цыденов.

- Ранее право на бесплатное посещение предоставлялось только раз в месяц, – отметил он.

Жители республики, у которых трое и более ребятишек, пустят вместе с ними в три музея – Этнографический на Верхней Берёзовке, Национальный и Кяхтинский краеведческий имени академика В. А. Обручева. Кстати, первый посетили уже 10 членов таких семей.

Наряду с обычными бумажными в регионе теперь действуют и цифровые удостоверения для многодетных. Их внедрение в республике, как и по всей стране, началось с 1 октября.
В Минсоцзащиты РБ пояснили, что этот формат удобнее, к тому же таким электронным документом могут пользоваться одновременно и взрослые, и ребятишки. Он представляет собой QR-код, который достаточно сохранить в смартфоне или распечатать на бумаге.

Электронное удостоверение подтверждает право на льготы. К примеру, оно пригодится при покупке билета в музей или на выставку в любом городе России. Отображается QR-код в личных кабинетах членов семьи на портале Госуслуг – в разделе «Семья и дети».

Ещё на февральской сессии Народного Хурала депутаты одобрили изменения в статью № 1 республиканского закона «О статусе многодетных семей в Бурятии». В январе таковой по указу президента РФ закрепили на федеральном уровне за теми, кто воспитывает нескольких ребятишек. Теперь он присваивается навсегда.
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