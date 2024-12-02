В Улан-Удэ с нерадивых владельцев собак собирают штрафы

В Бурятии за нарушение для владельцев домашних животных предусмотрен штраф от трёх до пяти тысяч рублей, а если владелец юридическое лицо, то штраф будет от 50 до 100 тысяч рублей.С начала года управление административного контроля комитета городского хозяйства управлением составлено 351 протоколов по ст. 47.1 об административных правонарушениях «Нарушение требований к содержанию и выгулу домашних животных» и 201 протоколов по ст. 47.2 «Нарушение порядка регистрации домашних животных».- Сумма штрафа составила 1682 тысяч рублей, - сказала начальник управления административного контроля Алена Азаревич.Еженедельно межведомственные мобильные группы проводят рейдовые мероприятия по отлову безнадзорных собак поочерёдно в каждом районе города, а также проверяют порядок содержания домашних животных. А также проводят беседы с учениками общеобразовательных школ, сообщает комитет городского хозяйства.