В Улан-Удэ с нерадивых владельцев собак собирают штрафы

В Бурятии за нарушение для владельцев домашних животных предусмотрен штраф от трёх до пяти тысяч рублей, а если владелец юридическое лицо, то штраф будет от 50 до 100 тысяч рублей.
С начала года управление административного контроля комитета городского хозяйства управлением составлено 351 протоколов по ст. 47.1 об административных правонарушениях «Нарушение требований к содержанию и выгулу домашних животных» и 201 протоколов по ст. 47.2 «Нарушение порядка регистрации домашних животных».
- Сумма штрафа составила 1682 тысяч рублей, - сказала начальник управления административного контроля Алена Азаревич.
Еженедельно межведомственные мобильные группы проводят рейдовые мероприятия по отлову безнадзорных собак поочерёдно в каждом районе города, а также проверяют порядок содержания домашних животных. А также проводят беседы с учениками общеобразовательных школ, сообщает комитет городского хозяйства.