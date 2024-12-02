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В Улан-Удэ с нерадивых владельцев собак собирают штрафы

В Улан-Удэ с нерадивых владельцев собак собирают штрафы
Общество,  Фото:КГХ
За порядком следит управление административного контроля

В Бурятии за нарушение для владельцев домашних животных предусмотрен штраф от трёх до пяти тысяч рублей, а если владелец юридическое лицо, то штраф будет от 50 до 100 тысяч рублей.

С начала года управление административного контроля комитета городского хозяйства управлением составлено 351 протоколов по ст. 47.1 об административных правонарушениях «Нарушение требований к содержанию и выгулу домашних животных» и 201 протоколов по ст. 47.2 «Нарушение порядка регистрации домашних животных».

- Сумма штрафа составила 1682 тысяч рублей, - сказала начальник управления административного контроля Алена Азаревич.

Еженедельно межведомственные мобильные группы проводят рейдовые мероприятия по отлову безнадзорных собак поочерёдно в каждом районе города, а также проверяют порядок содержания домашних животных. А также проводят беседы с учениками общеобразовательных школ, сообщает комитет городского хозяйства.
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