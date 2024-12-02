Жителям Бурятии потребуется более семи лет, чтобы накопить миллион



Представители авторитетного агентства РИА Рейтинг выяснили, сколько лет потребуется жителям разных российских регионов, чтобы накопить миллион рублей – при условии, что на это нужно откладывать 10% от среднемесячной зарплаты. Предполагается, что деньги при этом остаются нетронутыми и хранятся на вкладе, а проценты капитализируются каждый месяц.



Эксперты взяли процентную ставку по депозитам, соответствующую тому федеральному округу, в который входит субъект (в рейтинге нет ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – прим.) и среднее жалованье (за вычетом НДФЛ) с 1 сентября 2023-го по 1 сентября 2024-го года. Дополнительным критерием стала доля работников, которые не смогут накопить миллион даже за 10 лет непрерывной работы.



Возглавила список Чукотка. Местные жители смогут собрать эту сумму за четыре года и один месяц. Также в десятке лидеров – Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Москва, Ненецкий АО, Камчатка, Сахалин, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Якутия и Санкт-Петербург.



Дольше всех откладывать придётся работающим людям в Ингушетии – 10 с половиной лет. От 9 лет и 8 месяцев до 10 лет и 4 месяцев уйдёт на это у проживающих в Северной Осетии – Алании, Кабардино-Балкарии, Астраханской области, Адыгее, Карачаево-Черкессии, Крыму, Дагестане, Калмыкии и Чечне.



Жителям Бурятии нужно 7 лет и 4 месяца. Однако 9,5% наших земляков не смогут накопить миллион и за десять лет. В соседних Забайкалье и Иркутской области потребуется чуть меньше времени – 7 лет и 7 лет и 2 месяца соответственно.





