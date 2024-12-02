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В Бурятии осуждён браконьер

В Бурятии осуждён браконьер
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ущерб составил свыше 800 тысяч рублей

Северобайкальский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего жителя района, признанного виновным в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов.

Судом установлено, что в сентябре 2024 года мужчина с использованием лодки с подвесным лодочным мотором и 2-х рыболовных сетей незаконно добыл в запретный осенний нерестовый период в акватории Байкала 112 особей омуля.

Причинён ущерб на сумму свыше 800 тысяч рублей.

Суд с учётом мнения государственного обвинителя – Байкальского транспортного прокурора, назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Принадлежащие подсудимому лодка и мотор конфискованы в доход государства. Кроме того, судом удовлетворён заявленный прокурором иск о взыскании с осуждённого причинённого государству ущерба, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. 
браконьерство

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