В Бурятии осуждён браконьер

Северобайкальский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего жителя района, признанного виновным в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов.Судом установлено, что в сентябре 2024 года мужчина с использованием лодки с подвесным лодочным мотором и 2-х рыболовных сетей незаконно добыл в запретный осенний нерестовый период в акватории Байкала 112 особей омуля.Причинён ущерб на сумму свыше 800 тысяч рублей.Суд с учётом мнения государственного обвинителя – Байкальского транспортного прокурора, назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.Принадлежащие подсудимому лодка и мотор конфискованы в доход государства. Кроме того, судом удовлетворён заявленный прокурором иск о взыскании с осуждённого причинённого государству ущерба, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.