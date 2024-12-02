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Житель Бурятии получил 13 лет колонии за убийство соседа

Житель Бурятии получил 13 лет колонии за убийство соседа
Общество,  Фото:СУ СК РФ по Бурятии
Между мужчинами вспыхнула ссора

Суд вынес приговор ранее судимому мужчине, признанному виновным в убийстве.

Следствием и судом установлено, что обвиняемый проживал в Кяхте с отцом, нигде не работал, злоупотреблял спиртным. 30 сентября 2024 года днём он пришёл в гости к соседу и стал распивать с ним алкогольные напитки. Спустя некоторое время между мужчинами произошла словесная ссора, в ходе которой гость выхватил из рукава нож и нанёс им несколько ударов хозяину дома в шею, грудь и по конечностям.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Как сообщили в СУ СК РФ по Бурятии, приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
следователи

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