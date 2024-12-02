02 декабря

01 декабря

Популярное

На трассе в Бурятии из-за снегопада скопились большегрузы и осложнилось движение

На трассе в Бурятии из-за снегопада скопились большегрузы и осложнилось движение
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жителей республики попросили туда не ездить

На дороге около посёлка Клюевка в прибрежном Кабанском районе осложнилось движение транспорта. Причина тому – сильный снегопад и плохая видимость, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».

На трассе наблюдается скопление большегрузных авто. Для борьбы со снегом привлекли три комбинированные дорожные машины. На месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Жителей Бурятии призвали по возможности воздержаться от поездок в этом направлении.

дороги погода снег

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В новых квартирах в центре Улан-Удэ сделают ремонт
В новых квартирах в центре Улан-Удэ сделают ремонт
Общество, 02.12.2024
Их сдадут уже с предчистовой отделкой
В Улан-Удэ поубавилось засоров
В Улан-Удэ поубавилось засоров
Общество, 02.12.2024
За неделю их стало меньше на полтора десятка
В Улан-Удэ установили семь новых дорожных камер
В Улан-Удэ установили семь новых дорожных камер
Общество, 02.12.2024
Из них две – на ремень безопасности
В Улан-Удэ организациям и «управляшкам» устроили нагоняй за снег и лёд
В Улан-Удэ организациям и «управляшкам» устроили нагоняй за снег и лёд
Общество, 02.12.2024
Их обязали навести порядок на своих территориях
Часть улан-удэнцев останутся без новогодних презентов
Часть улан-удэнцев останутся без новогодних презентов
Общество, 02.12.2024
Одаривать к празднику на работе их никто не собирается 
В Бурятии прошёл турнир по боксу памяти погибшего на СВО сотрудника ОМОН
В Бурятии прошёл турнир по боксу памяти погибшего на СВО сотрудника ОМОН
Общество, 02.12.2024
Николай Авдеев награждён орденом Мужества посмертно
Бурятию в конце декабря поджидает очень длинная рабочая неделя
Бурятию в конце декабря поджидает очень длинная рабочая неделя
Общество, 02.12.2024
Трудиться шесть дней подряд придётся перед новогодними праздниками
Вневедомственная охрана Бурятии отмечает День образования
Вневедомственная охрана Бурятии отмечает День образования
Общество, 02.12.2024
Сегодня вневедомственная охрана празднует 72-летие 
Прокуратура провела проверку из-за неработающих в Улан-Удэ аппаратов МРТ
Прокуратура провела проверку из-за неработающих в Улан-Удэ аппаратов МРТ
Общество, 02.12.2024
Лист ожидания на проведение обследования составляет два месяца
Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об аварийном доме в Бурятии
Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об аварийном доме в Бурятии
Общество, 02.12.2024
Речь идёт о многоквартирном доме в селе Баргузин
В Бурятии «управляшкам» напомнили о необходимости очистки крыш домов от снега
В Бурятии «управляшкам» напомнили о необходимости очистки крыш домов от снега
Общество, 02.12.2024
За ненадлежащее содержание кровель в зимний период предусмотрены административные штрафы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^