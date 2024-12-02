На трассе в Бурятии из-за снегопада скопились большегрузы и осложнилось движение

На дороге около посёлка Клюевка в прибрежном Кабанском районе осложнилось движение транспорта. Причина тому – сильный снегопад и плохая видимость, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».На трассе наблюдается скопление большегрузных авто. Для борьбы со снегом привлекли три комбинированные дорожные машины. На месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Жителей Бурятии призвали по возможности воздержаться от поездок в этом направлении.