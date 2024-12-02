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В новых квартирах в центре Улан-Удэ сделают ремонт

В новых квартирах в центре Улан-Удэ сделают ремонт
Общество, 
Их сдадут уже с предчистовой отделкой

Жильцам новых домов, которые возведут в центре Улан-Удэ в рамках реализации мастер-плана, не придётся тратиться на ремонт. Они получат квартиры в ЖК уже с предчистовой отделкой, включающей возведение межкомнатных перегородок, обустройство коммуникаций, штукатурку стен и выравнивание полов.

Новосёлам останется лишь сделать чистовую отделку на свой вкус и бюджет. Как сообщили в управлении комплексного развития территорий (УКРТ), к 2030 году в исторической части города появится почти 200 тысяч квадратных метров жилья и свыше 30 тысяч «квадратов» предназначено для людей, чьи дома попались под снос.
 
- Их будут переселять в два этапа. Первый запланирован в 2027-ом, второй – в 2029-ом году. Каждое помещение проектируется под потенциального переселенца, – пояснил начальник УКРТ Зана Тумуров.
 
Строительство жилых комплексов для переселенцев стартует в начале следующего года. Их возведут рядом с автовокзалом. Подготовительные же работы на стройплощадке могут начаться в ближайшее время.

Новый жилой квартал, кстати, украсят элементы национальной символики. Так архитекторы намерены отразить самобытность и историю Бурятии, заявили ранее в управлении.

На фасадах зданий в обновлённом центре появятся традиционные геометрические формы и узоры. Для этого пообещали использовать определённую цветовую палитру. А ещё там сделают фигурные парапеты.

- Специалисты компании-застройщика изучили знаковые постройки в республике и обнаружили, что для бурятской архитектуры свойственно применение разнообразных насыщенных цветов, – подчеркнули в УКРТ.

Благодаря мастер-плану, который весной 2023-го одобрил президент страны Владимир Путин, в исторической части Улан-Удэ построят межвузовский кампус для студентов, новые здания Национального музея Бурятии и театра «Байкал» и благоустроят набережную. На двух улицах – Смолина и Свободы – сделают двухстороннее движение, а чтобы разгрузить центр, оборудуют перехватывающие парковки и многоуровневые паркинги.

Ради вышеупомянутого квартала придётся снести десятки домов. На месте старых и аварийных будут современные – с коммерческими помещениями на первых этажах и со всей необходимой социальной инфраструктурой. Речь о двух садиках, школе на 700 с лишним учеников и поликлинике.

Большинство проживающих в центре улан-удэнцев ещё год назад согласились на переезд ради его масштабного обновления. С января по октябрь 2024-го расселить успели 150 человек из домов на улицах Кузнечная, Свободы, Банзарова и Смолина

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