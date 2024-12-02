В Улан-Удэ установили семь новых дорожных камер

На дорогах столицы Бурятии установили ещё семь камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Из них три комплекса – полностью новые, ещё четыре передислоцировали из других мест. Об этом сообщили в республиканском УГИБДД.Камеры напротив дома №158 на улице Бабушкина, напротив дома №68 на улице Революции 1905 года и напротив дома №30 на улице Комсомольской фиксируют непредставление преимущества пешеходам на «зебре».Камера напротив дома №36 на улице Павлова выявляет превышение установленной скорости движения;Камеры на улице Жердева, 2 (вблизи школы №19) и улице Забайкальская, 5б выявляют непредставление преимущества пешеходам на «зебре», а также фиксируют превышение скорости и водителей, не пристегнувших ремень безопасности.Камера напротив дома № 17 на проспекте 50-летия Октября фиксирует нарушение движения по полосе, предназначенной для маршруток.Информацию о местах установки всех комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД можно узнать на официальном сайте Госавтоинспекции.