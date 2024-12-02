В Улан-Удэ поубавилось засоров

В МУП «Водоканал» отчитались об авариях на сетях, которые произошли в столице республики за последнюю неделю – с 25 ноября по 1 декабря включительно. За это время сотрудники предприятия ликвидировали 15 повреждений на сетях и большинство из них – 9 – без отключения холодного водоснабжения.Кроме того, специалисты отремонтировали 9 водоколонок и устранили 52 засора. Неделей ранее их было на 15 больше – 67. В Улан-Удэ также промыли 4 участка сетей протяжённостью в 189 метров.