В Улан-Удэ поубавилось засоров

За неделю их стало меньше на полтора десятка
В МУП «Водоканал» отчитались об авариях на сетях, которые произошли в столице республики за последнюю неделю – с 25 ноября по 1 декабря включительно. За это время сотрудники предприятия ликвидировали 15 повреждений на сетях и большинство из них – 9 – без отключения холодного водоснабжения.
Кроме того, специалисты отремонтировали 9 водоколонок и устранили 52 засора. Неделей ранее их было на 15 больше – 67. В Улан-Удэ также промыли 4 участка сетей протяжённостью в 189 метров.
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