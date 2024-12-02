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В Усть-Ордынском округе выбрали хранителей бурятских традиций

В Усть-Ордынском округе выбрали хранителей бурятских традиций
Общество,  Фото:центр культуры коренных народов Прибайкалья
Победила семья из Осинского района

Фестиваль семьи «Живые традиции» состоялся в Усть-Ордынском Бурятском округе 28 ноября. Мероприятие проходит уже в шестой раз, собирая хранителей бурятской культуры – семьи, в которых из поколения в поколение передаются народные традиции и обычаи.

Как сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья, семьи из Осинского, Эхирит-Булагатского, Баяндаевского районов соревновались в четырёх номинациях: визитная карточка, традиционное блюдо, юмористический ролик и творческий номер. Фестиваль начался с номинации «Танилсая – энэ бидэбди!» («Знакомьтесь – это мы!»). В ней участники рассказывали про свою семью и родословную. Вторая номинация «Гэр бүлымнэй эгээл амтатай эдеэн» – «Любимое блюдо моей семьи». В этой номинации участники представляли блюда из традиционной кухни своего народа, приготовленные по семейным рецептам одного или всех членов семьи. Жюри ходили от стала к столу, их встречали как почётных гостей с песнями, благопожеланиями и, конечно, старались угостить повкуснее.

В третьей номинации «Юмористический видеоролик – Энеэлдэе» конкурсанты представили забавные видеоролики с участием членов семьи, демонстрируя свои чувства юмора. Номинация «Бэлигтэй бүлэ» («Талантливая семья») стала финальной на фестивале. Семьи смогли проявить свои таланты в вокальном, инструментальном, танцевальном жанрах.

По итогам конкурса были определены победители:
1 место – семья Ильиных из с. Обуса Осинского района;
2 место – семья Шантагаровых из с. Ново-Ленино Осинского района;
3 место – семья Малышевых из д. Ишины МО «Корсукское» Эхирит-Булагатского район.

Семья Абгулдаевых, Осинский район, МО «Ирхидей», получила спецприз «За лучшую защиту любимого блюда». Степан Борголов, Баяндаевский район, с. Ользоны, был удостоен спецприза «За верность и сохранение семейных традиций». Светлана Шантагарова получила спецприз «За верность этническим традициям».

Усть-Ордынский Бурятский округ культура фестиваль бурятский язык семьи

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