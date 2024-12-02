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В Бурятии вход в районную больницу переоборудовали для инвалидов

В Бурятии вход в районную больницу переоборудовали для инвалидов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы провели по требованию прокуратуры

В Бурятии входная группа здания скорой медицинской помощи Еравнинской центральной районной больницы была оборудована высоким порогом, что противоречило нормативным требованиям. Нарушение прав граждан с ограниченными возможностями здоровья выявила в ходе проверки районная прокуратура.

Прокуратура внесла представление главному врачу больницы.

- После вмешательства надзорного органа вход в здание приспособили для перемещения маломобильных граждан, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

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