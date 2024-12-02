В Бурятии вход в районную больницу переоборудовали для инвалидов

Работы провели по требованию прокуратуры
В Бурятии входная группа здания скорой медицинской помощи Еравнинской центральной районной больницы была оборудована высоким порогом, что противоречило нормативным требованиям. Нарушение прав граждан с ограниченными возможностями здоровья выявила в ходе проверки районная прокуратура.
Прокуратура внесла представление главному врачу больницы.
- После вмешательства надзорного органа вход в здание приспособили для перемещения маломобильных граждан, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Работы провели по требованию прокуратуры
Сегодня вневедомственная охрана празднует 72-летие
Лист ожидания на проведение обследования составляет два месяца
Речь идёт о многоквартирном доме в селе Баргузин
За ненадлежащее содержание кровель в зимний период предусмотрены административные штрафы
Некоторых горожан вынуждает уйти начальство
Стартовали занятия с военнослужащими, заключившими первые контракты с Минобороны
Жаргал Дашиев участвовал в спецоперации с первых её дней
Вопросом занимаются на высшем уровне
А у остальных в приоритете – семья и саморазвитие
Его будут выключать 2, 3, 4, 5 и 6 декабря
Темой стала профилактика ВИЧ-инфекции
Временами порывистый ветер
Это произошло на севере республики
Родители школьников заявили, что некоторые заполняют их только под конец четверти