В Улан-Удэ стартовал межрегиональный турнир по хоккею

В Бурятии стартовал открытый турнир по хоккею «День хоккея». Соревнования проводятся с 2 по 4 декабря.В турнире встречаются команды из Улан-Удэ, Иркутска, Нерюнгри, Железногорска и Абакана. Местом проведения соревнований станет ледовая арена «IceМетр».- Хоккей — это не просто спорт, это настоящая страсть, адреналин и командный дух! – сообщает федерация хоккея Республики Бурятия.