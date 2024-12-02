В Улан-Удэ стартовал межрегиональный турнир по хоккею

Участие принимают команды нескольких регионов
В Бурятии стартовал открытый турнир по хоккею «День хоккея». Соревнования проводятся с 2 по 4 декабря.
В турнире встречаются команды из Улан-Удэ, Иркутска, Нерюнгри, Железногорска и Абакана. Местом проведения соревнований станет ледовая арена «IceМетр».
- Хоккей — это не просто спорт, это настоящая страсть, адреналин и командный дух! – сообщает федерация хоккея Республики Бурятия.
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