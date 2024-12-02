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В Бурятии завершился этнофестиваль народного творчества

В Бурятии завершился этнофестиваль народного творчества
Общество,  Фото: РЦ ПВТС РБ
Республиканский конкурс был посвящён Году семьи

28 ноября в Улан-Удэ прошёл очный этап республиканского конкурса-этнофестиваля народного творчества «Цвети, моя Бурятия!», посвящённого Году семьи в России.

- Конкурс-этнофестиваль нацелен на сохранение, развитие, популяризацию народного творчества и этнокультуры народов, проживающих на территории Бурятии. Конкурс дал возможность продемонстрировать таланты молодых дарований, показать самобытную культуру своего народа, - сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.

В очном и заочном этапах участие приняли 28 команд из Бичурского, Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, Закаменского, Иволгинского, Кижингинского, Курумканского, Кабанского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Прибайкальского, Селенгинского, Тарбагатайского, Хоринского районов и города Улан-Удэ. Жюри отметило яркость, зрелищность и творческую глубину выступающих ребят.

По итогам конкурса-этнофестиваля были отмечены:

Заочный тур

Конкурс видеороликов «Культурные традиции моей семьи»
1 место – Бурятская гимназия № 29, г. Улан-Удэ
2 место – Бичурский дом детского творчества, МО «Бичурский район»
3 место – Кижингинская СОШ им. Х. Намсараева, МО «Кижингинский район»

Конкурс «Мастер-класс педагогов дополнительного образования»
1 место – ЗЦДЮТ п. Заиграево, МО «Заиграевский район»
2 место – Каменский ДДТ, МО «Кабанский район»
3 место – Бичурский дом детского творчества, МО «Бичурский район»

Очный тур

Конкурс народной песни «Дуунууд арадай абдарhаа» («Из сундука народных песен»)

Номинация «Соло»
1 место – Дари Б., лингвистическая гимназия № 3 г. Улан-Удэ»
2 место – Саян Г., Дутулурская СОШ, МО «Закаменский район»
3 место – Сойжина Ж., Булумская СОШ, МО «Хоринский район»

Номинация «Ансамблевое пение»
1 место – Улан-Удэнский центр культуры ВСЖД ДСС, г. Улан-Удэ
2 место – Дутулурская СОШ, МО «Закаменский район»
3 место – Каменский ДДТ, МО «Кабанский район»

Конкурс «Душа народного танца»
1 место – Дутулурская СОШ, МО «Закаменский район»
2 место – РЦДО МО «Курумканский район»
3 место – Бичурский дом детского творчества, МО «Бичурский район»

Конкурс народных праздников и обрядов «Сохраняя традиции…»
1 место – РЦДО» МО «Курумканский район»
2 место – Нижнесаянтуйская СОШ, МО «Тарбагатайский район»
3 место – Зун-Муринская СОШ, МО «Тункинский район»

Конкурс мини-площадок «Многоликая Бурятия»

Номинация «Выставка декоративно-прикладного творчества»
1 место –Каменский ДДТ, МО «Кабанский район»
2 место – Кижингинская СОШ им. Х. Намсараева, МО «Кижингинский район»
3 место – РЦДО МО «Курумканский район»

Номинация «Народная кухня»
1 место – Зун-Муринская СОШ, МО «Тункинский район»
2 место – Кижингинская СОШ им. Х. Намсараева, МО Кижингинский район
3 место – Бичурский дом детского творчества, МО «Бичурский район»

Интеллектуальный конкурс «Моя Бурятия»
1 место – Ногмина Н., Кижингинская СОШ им. Х. Намсараева», МО «Кижингинский район»
2 место – Владимир Д., Каменский ДДТ, МО «Кабанский район»
3 место – Суранзан Б., Дутулурская СОШ, МО «Закаменский район»

Общекомандный зачёт:
Гран-при - Дутулурская СОШ, МО «Закаменский район»
1 место – ДО РЦДО МО «Курумканский район»
2 место – Каменский ДДТ, МО «Кабанский район»
3 место – Бичурский дом детского творчества, МО «Бичурский район»

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