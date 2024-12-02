В Улан-Удэ организациям и «управляшкам» устроили нагоняй за снег и лёд



Сотрудники управления административного контроля комитета городского хозяйства проверили, как в столице Бурятии следят за порядком на придомовых и прилегающих территориях. В итоге специалисты выдали 236 уведомлений о необходимости уборки снега и посыпки песком.



За ненадлежащее состояние таких территорий управляющие компании и различные организации и предприятия получили 31 предписание. А 58 требований об уборке направили прямо в ходе рейдов.



Для проведения проверки в рамках муниципального контроля улан-удэнцев призвали обращаться напрямую в управление, направив обращение на электронную почту oak@ulan-ude-eg.ru. Руководителей всех организаций попросили обеспечить чистоту и безопасность на подведомственных им участках.