В Забайкалье создадут кинокомиссию для поддержки местного кинематографа

Забайкальский край станет ещё одной точкой на карте России, где появится собственная кинокомиссия. В её состав войдут представители правительства региона, профессиональных образовательных учреждений, а также актёры и режиссёры края.- Одна из задач работы кинокомиссии – это распределение рибейтов (возврат части затрат на съёмки). Уже сейчас к нам обратился режиссёр Владимир Хотиненко, который хочет снять в нашем регионе фильм про БАМ. А наша глобальная цель – это поддержка регионального кино и наших режиссёров, – рассказала министр культуры Забайкальского края Алёна Ячменёва.Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья, благодаря обращению в кинокомиссию мастера получат:- консультации, информирование и организационную поддержку при выборе съёмочных площадок, помощь специалистов по кинопроизводству, а также по другим оргвопросам;- базы данных по актёрам края, местам проживания, проезду, питанию, оборудованию, киностудиям, съёмочным площадкам, чтобы производители с комфортом могли работать над своими фильмами.