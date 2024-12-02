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Вневедомственная охрана Бурятии отмечает День образования

Вневедомственная охрана Бурятии отмечает День образования
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Сегодня вневедомственная охрана празднует 72-летие

2 декабря 1952 года в Бурятии была организована служба вневедомственной охраны, которая входила в состав наружной милицейской службы по охране объектов Министерства госбезопасности Бурятской АССР. Сейчас вневедомственная охрана – это самое многочисленное подразделение Росгвардии. Сотрудники не только охраняют важные государственные объекты и имущество, но и обеспечивают общественный порядок, одними из первых прибывают на место преступлений для оперативного реагирования, несут службу в круглосуточном режиме.

В начале становления службы сторожа на постах имели на вооружении свистки, а на особо важных объектах – иногда и охотничьи ружья. На объектах использовались примитивные средства охранной сигнализации: леска, паутинка и красные сигнальные лампочки, которые хозорган вынужден был включать при уходе с помощью верёвочки, пропускаемой через полотно двери.

Со сторожами систематически проводили специальные занятия, на которых учили бдительно нести службу, обучали предотвращать кражи и вести профилактическую работу, организовывались смотры-конкурсы по охране труда и соблюдению техники безопасности на охраняемых объектах.

В 1960-е годы создаются районные подразделения вневедомственной охраны в республике и городе Улан-Удэ. Этот период был временем становления охраны как самостоятельной службы.

Первые пункты централизованной охраны (ПЦО) появились в 1970-е годы, внедряются первые автоматизированные системы централизованной охраны. Создаётся ночная милиция, в штаты вневедомственной охраны вводится аттестованный состав. В дальнейшем создаются подразделения в северных районах Бурятии, внедряются новые технические средства.

В 2016 году подразделения вневедомственной охраны Бурятии вошли в состав управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Бурятия. Сейчас в структуру управления вневедомственной охраны Росгвардии по республике входят 17 филиалов, в 24 населённых пунктах функционируют пункты централизованной охраны.

Под охраной находятся более 12,6 тысяч объектов физических и юридических лиц, в том числе транспортные средства – кареты «скорой помощи», трамваи и автобусы, сообщает пресс-службе ведомства.

 

вневедомственная охрана Росгвардия

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