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В Бурятии с 90-летием поздравили работницу администрации

В Бурятии с 90-летием поздравили работницу администрации
Общество,  Фото:администрация Еравнинского района
Юбилей отпраздновала уроженка Еравнинского района

В Бурятии 1 декабря Нина Ивановна Баширова отметила свой 90-летний юбилей. Поздравить уважаемого ветерана труда приехали из Еравны представители совета ветеранов МО «Еравнинский район», а также бывшие коллеги по администрации.

Как сообщили в районной администрации, тепло и с благодарностью вспоминали коллеги о совместных рабочих годах. Нина Ивановна всегда отличалась высокой ответственностью и вниманием к дисциплине. Даже в те времена, когда компьютеры ещё не были распространены, она безупречно организовывала делопроизводство и контроль за исполнением поручений. Её фирменные розовые папки, в которых были точно отмечены все сроки, стали легендой.

Почти полвека Нина Ивановна посвятила работе в районной администрации. Родившись 1 декабря 1934 года в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района, она в 1951 году, после окончания 8 классов Сосново-Озерской школы, начала свой трудовой путь делопроизводителем в районном ЗАГСе. В 1960 году её перевели на должность заведующей общим отделом райисполкома. И даже после выхода на заслуженный отдых в 1989 году, Нина Ивановна продолжала работать в администрации комендантом.

Нина Ивановна воспитала двоих детей, Александра и Людмилу, радуется успехам четырёх внуков и одной правнучки. Она участник трудового фронта, ветеран тыла, неоднократно награждалась грамотами, благодарственными письмами и юбилейными медалями за трудовые заслуги и в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Бурятия долгожитель юбилей Еравнинский район

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