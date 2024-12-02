Прокуратура провела проверку из-за неработающих в Улан-Удэ аппаратов МРТ

Прокуратура Бурятии провела проверку по публикациям в СМИ о невозможности прохождения магнитно-резонансной томографии по медицинским показаниям.- Установлено, что с августа 2024 года в городской больнице № 4, Бурятском республиканском онкологическом диспансере и с июня 2023 года в республиканском перинатальном центре не работают аппараты МРТ. Руководством учреждений здравоохранения не принимались меры к их своевременному ремонту и вводу в эксплуатацию. Более полутора месяцев в нерабочем состоянии находится томограф в Республиканской клинической больнице имени Семашко, - сообщает пресс-служба прокуратуры республики.В связи с этим лист ожидания на проведение этой процедуры составляет два месяца, уточнили в прокуратуре. Проверка показала, что не обеспечены своевременно обследованием более 3 тысяч человек.В целях восстановления прав граждан прокуратура Бурятии внесла министру здравоохранения представление об устранении нарушений закона и принятию дополнительных мер к устранению прав граждан на охрану здоровья. Результаты его рассмотрения находятся на контроле.